Sportovní prototyp Porsche 959 může být nejrychlejší tovární 959 všech dob

Vůz, známý jako F9, je po okrajích drsný a lehčí než většina 959, což mu pomáhá poskytnout výkon moderního superauta.

Koncem osmdesátých let se mezi Ferrari F40 a Porsche 959 rozvinula epická bitva o superauta. S analogovou hrubou silou se F40 utkal s počítačově řízenými 959 na silnici a na dráze a ve hrách jako např. Duel: Test Drive za druhé. Ferrari bylo považováno za více zaměřené na výkon než Porsche. Tato rovnice se však s modelem 959 Sport změnila.

Henry Catchpole měl nedávno možnost řídit Porsche 959 Sport na smyčce sedadlo řidiče. Známý jako F9, je to jeden z prvních prototypů 959 a pravděpodobně jeden z nejrychlejších 959, které kdy byly vyrobeny. Většina 959 Sports je asi o 100 kilogramů, tedy asi o 220 liber lehčí než 959 Comforts, ale předpokládá se, že F9 je o 200 kilogramů lehčí, tedy asi 440 liber.

Kromě nižší hmotnosti vozu dostal 959 Sport výkonnější verzi ploché šestky s dvojitým přeplňováním, která zaznamenala nárůst výkonu ze 450 koní na 508 koní. Se systémem pohonu všech kol je výkon ohromující i dnes, včetně zrychlení z 0 na 100 km/h za 3,6 sekundy a sprintu na 100 km/h za pouhých 8,3 sekundy.

Jako prototyp je F9 po okrajích trochu drsný. Byl použit k testování přenosů v tak rozmanitých klimatických podmínkách, jako je Švédsko a Alžírsko. Postrádá standardní koncovky výfuku 959, které se vypořádávají s běžnými dvojitými výfukovými trubkami klasického muscle caru. Existuje asi tucet dalších drobných rozdílů, včetně jinak tvarovaného spoileru, chybějících ostřikovačů světlometů a některých výrazně ručně vyrobených dílů.

Celkově zubaté okraje dodávají charakter. Je to však kompletní auto, které je při jízdě vzhledem ke kvalitě jeho výkonu snadné vzít za samozřejmost. Ale co je úžasné, je to, že 959 soutěžil v široké škále akcí, včetně Rallye Paříž-Dakar a 24 hodin Le Mans.

F9 byl nedávno uveden k prodeji u Girardo & Co za nezveřejněnou cenu. Obyčejná Porsche 959 se prodávají jen zřídka, a když už ano, vynesou mezi 1,5 a 2,0 miliony dolarů. Speciální edice, jako jsou dochované prototypy, si vyžádaly spoustu peněz. Jako nejrychlejší 959, která kdy opustila továrnu, je F9 opravdu velmi speciální auto.