Anglie vs Česká republika – Zpráva o fotbalových zápasech – 22. června 2021

Anglie, která zvítězila nad Českou republikou 1: 0, postoupila v úterý mezi vítěze skupiny D posledních 16 turnajů Euro 2020 s titulem Raheema Sterlinga, jednoho z tří nejlepších týmů s Českou republikou.

Sterling vstřelil svůj a anglický druhý gól ve 12. minutě, ale hra byla zcela nezapomenutelná, protože počáteční injekce rychlosti, intenzity a potěšení davu, které přinesli Jack Graylish a dospívající hráč Bukayo Saga, se postupně rozplynuly.

Žádný trenér se nebude bát, když začne plánovat své útoky ve vyřazovací fázi.

Anglie se v úterý vrátí do Wembley, kde bude čelit druhému ve skupině E – což by mohla být Francie, Německo nebo Portugalsko – a Češi si budou muset počkat, než vyhrají.

Z druhého místa je vyřadilo Chorvatsko, které zvítězilo nad Skotskem 3: 1, a v pondělí v Kodani nastoupí finalisté skupiny E – Švédsko, Slovensko, Španělsko nebo Polsko.

Pozitivní stránkou anglické rozvahy jsou dvě vítězství a remíza, tři čisté konta, návrat do Wembley a dobrý počet hráčů v akci.

Naproti tomu vstřelili jen dva góly – nejnižší ze všech týmů vedoucích Euro – a po dlouhou dobu tří her byli pomalí a přehnaně opatrní, bez kombinace záložníků a bez přístupu, řešení však bylo nalezeno. Čelí dalším 16 hrám.

Sterling se překvapivě chtěl zaměřit na to pozitivní: „Pokud neuznáš cíle, které chceš ve fotbale vyhrát, musíš skórovat na druhém konci,“ řekl.

“Lidé byli před několika dny ve Skotsku zklamáni, ale nesouhlasili jsme. Nejdůležitější je vyhrát tým. Je to konkurenceschopný fotbal a je to těžké, ale musíme dělat to, co děláme.”

„Myslím si, že ze hry existují pozitiva. Dnes jsme měli míč lepší, což nám poskytlo více útočných možností. Přicházeli jsme dobře v určitých intervalech, hráli dobrý fotbal a dostali jsme gól, který jsme potřebovali.“

V úterý vstřelil anglický sólový gól Raheem Sterling. Lawrence Griffiths / EPA

Byl to Sterling, kdo byl na ostrém konci počátečních útoků Anglie. Ve druhé minutě postoupil brankář Tomáš Vaughlik, když zvedl míč – potřetí na začátku každého zápasu Anglie trefila tyč se stejným cílem.

O deset minut později, poté, co jezdec poháněný ságou rozdělil české setkání, Greelish zasáhl cíl hlavičkou zblízka z lahodného plovoucího kříže.

Devatenáctiletý mladík, který se poprvé objevil na turnaji, projevil ochotu běžet s bezbolestným míčem z prvních dvou výstav v Anglii a díky stálé hrozbě ze strany Grealish vypadali hostitelé nejvíce zastrašujícím dojmem.

Harry Kane vypadal velmi ostře a Vaughan držel ránu do první poloviny, ale původní slib byl postupně nahrazen známým varováním a Anglie shromáždila další smysluplné úsilí.

Češi byli čistí a uklizení, aniž by museli nést hrozbu velké pokutové kopy, ale na Tomase Holmese jasně zaútočil Jordan Pickford a Thomas Soosek v první polovině pálil doširoka.

Předpokládalo se, že náhradník Jordan Henderson vstřelil svůj první gól za Anglii v jeho 60. vystoupení, pět minut po krizi, která byla vyloučena pro ofsajd.

Celkově to byla po většinu druhé poloviny celkem subtilní brutalita, ale hlasitým povzbuzením bylo věnováno oznámení na velké obrazovce o cílech Chorvatska eliminovat Skotsko.