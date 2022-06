Lee Corsley věří, že rozhořčení nad Českem mladým lvům prospěje

Vzhledem k tomu, že Anglie do 21 let se připravuje na své největší kvalifikační kolo za poslední roky, Lee Corsley už měsíce zuří kvůli páteční krizové baráži v České republice.

Se dvěma zápasy do konce jsou Young Lions tři body za hostiteli a mají vedoucí pozici, aby se příští léto dostali na mistrovství Evropy.

Porážka však vyvine větší tlak na poslední tři zápasy o kvalifikaci během příštích 10 dnů.

Lee Corsley připravuje UK U21 na páteční krizový zápas v České republice.

„Na tuhle hru jsem čekal tak dlouho. Dívám se na Českou republiku několik dní a je to přehnané.“

‚Je to hra. To je výzva. Zdá se, že každá hra je nutností vyhrát a já to vím dokonale. Vidím, jak jsou hráči talentovaní.

Anglie, která se od roku 2006 kvalifikovala o každé euro, cestovala bez středního obránce Levyho Colvilla, který se vrátil do Chelsea se zraněním hamstringu, Harvey Elliottem a zraněním kyčle.

Spojené království, které se od roku 2006 kvalifikovalo o každé euro, cestovalo bez Harveyho Elliotta

Anglický záložník Levy Colville se vrátil do Chelsea se zraněním třísel

Taylor Harwood-Bellis bude znovu kapitánem týmu, čerstvě soutěžil s Harrym Kanem a Govem, když ho Gareth Southgate tento týden pozval, aby trénoval se seniory.

Florin Balogun, Morgan Gibbs-White a Jacob Ramsey také strávili taktické sezení s týmem Southgate a použili tým do 21 let jako inspiraci pro své nejnovější mezinárodní počiny Marka Cuehiho a Connora Gallaghera.

Absolvent Akademie Manchester City Harvard-Bellis řekl: „To je samozřejmě velký úspěch, jít dál a užít si to s některými z nejlepších hráčů na světě.“

„Intenzita byla obrovská a standard byl velmi dobrý. Ale mám pocit, že jsem to vzal správně. Kvalita je směšná.

„Ochutnáš to a chceš víc a víc. Ale vím, že jít tam na plný úvazek nebude snadné. Spousta trenérů říká, že nevíš, co je v rohu a že to vlastně nejsi tak daleko.

Taylor Harwood-Bellis bude po návratu z přípravy se staršími hráči opět kapitánem týmu

Harvard-Bellis strávil v minulé sezóně čas v dluzích v Anderlechtu a Stoke City, přičemž několik klubů už kroužilo, aby ho příští rok podepsaly do Central Defender.

Někteří mladíci se etablují jako štamgasti prvního týmu v City poté, co dostali půjčku, ale 20letý mladík doufá, že prolomí formu.

„Mě se to netýká, protože vím, že to není pravidlo,“ řekl. „Já vím, musím udělat velký pokrok. Nejsem v žádném případě hotový článek.

„Chci být na vrcholu. Věděl jsem, že nebudu chodit a hrát si každý týden. Nejsem takový, jak si myslím, cítím se tak realisticky. Abych se dostal tam, kde chci ve městě být, vím, že musím jít různými cestami. Končí