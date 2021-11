Halo: Infinite multiplayer potřebuje 35+ sekundový režim, protože jsem starý a jsem špatný

X-Box



Každý člověk středního věku, který sportuje, rozumí psychickému trápení.

Váš mozek ví, co se musí stát dál. Rozsah, který musíte udělat, oblast, kterou musíte pokrýt. Jako bdělou noční můru to všechno sledujete, jak jste čekali, ale ty nohy. Ty sebevědomé nohy, které vás bez námahy zatlačily do tohoto prostoru, vám pomohly pronásledovat útočníka a zklamaly vás. Pohybujete se poloviční rychlostí, protože práce jde rychle vpřed.

mám Starý.

Teď, alespoň pro mě, se to samé zatraceně děje ve videohrách.

Minulé pondělí, v den 20. výročí vydání první hry, Halo: nekonečno Spustila bezplatnou hru pro více hráčů a vyvolalo to velké jásání. Po letech v divočině hrál druhé housle Je to elektronická hra A Apex Legends – hry ovládané teenagery a jejich flexibilní myslí – Big Papa Bear Halo je Zadní.

Vždy jsem na tento okamžik čekal. Jako 40letý, který pravidelně hraje videohry, jsem se vzdaloval střílečkám z pohledu první osoby – střílečkám, které mi stále více připadaly jako nevyzpytatelné pinballové automaty plné loot boxů a neustále se zvětšujících počítadel úrovní. Online hry jako Fortnite vypadaly spíše jako hyperaktivní Skinner boxy, navržené tak, aby hráči utráceli za každou cenu, spíše než jako test týmové práce a dovedností.

Ale Halo byl můj účel. hrál jsem hromady Halo, zvláště v éře Halo 2 to Halo 3. Byla to online střílečka, ve které jsem byl tak dobrý? Vložil jsem do toho stovky (možná tisíce) hodin a hrál na slušné úrovni. Mlčky jsem pochopil strategie a rovnováhu zbraní. Na rozdíl od Apex Legends, PUBG nebo Overwatch jsem věděl, jak Halo funguje na základní úrovni.

První den jsem tedy skočil do Halo Infinite v očekávání, že budu…možná ne dominantní, ale alespoň konkurenceschopný. První den se každý naučí novou hru, zvykne si na nové mechaniky, zbraně a recepty. Lidé se základním Halo základem by měli mít výhodu.

Ne.

Každý zápas – každý Nepřipojený Hra – byla zbořena. Buď se Halo drasticky změnilo, nebo jsem se stal mnohem horším. Je téměř jistě poslední.

Cítím to hned. Jako fotbalista, který přišel o nohy A První dotek, nemohl jsem ani pořádně mířit. Nebyl jsem si úplně jistý, kde bych měl být ve vesmíru, a jsem si jistý, že peklo nedokáže reagovat na hrozby dostatečně rychle. Jednou ze silných stránek Halo jako videohry je to, že umožňuje hráčům vzájemně se podvádět. Na rozdíl od Call of Duty například nebudete automaticky mrtví, pokud vás někdo odhalí jako první – máte šanci porazit manévry a přechytračit protivníky, pokud jste chytří a máte dobrý cíl.

Bohužel nejsem chytrý a už nemám dobrý cíl.

Stárnu.

Což mě přimělo přemýšlet. Když mi je 40, v mém sportovním životě nikdo neočekává, že budu soutěžit s 20letým Kylianem Mbappem, který kývá křídlem nahoru a dolů v plné rychlosti. Pochopitelně už nepatřím k lidem v absolutním rozkvětu fyzického života.

Ne, hraji ve věku nad 35 let nebo v soutěžích ‚Masters‘, kde jsem obklopen lidmi, kteří mají nejlepší roky jasně za sebou. Existuje dobrý důvod, proč nemůžeme udělat totéž s videohrami? Existuje nějaký dobrý důvod, proč online hry jako Halo nemohou poskytovat seznamy skladeb výhradně pro staré lodě, jako jsou ty, které aktuálně hraji?

přemýšlej o tom. Je 21 hodin. Byl to dlouhý den. Dělali jste 10hodinovou směnu a vaše mysl byla zmatená. Koupání pro malé děti a Albgbin Tnzifam výkalů a zvratků, a Konečně Spící. Máte 60 drahocenných minut volného času, než budete muset zatáhnout své zlomené tělo do postele a udělat to znovu.

Opravdu chcete strávit ty minuty ponižováním teenagery, kteří uvízli v Mountain Dew? Ne, chcete hrát v pohodlném tempu pro člověka středního věku a bavit se.

Jistě, můžete vytvořit zvyky. Ale každý nad 35 ví, jak těžké může být shromáždit skupinu stejně smýšlejících přátel na rychlý zápas. Všichni čistíme zvratky a vyprazdňujeme se podle různých plánů.

A rozhodnělogistika k prosazení věkové bariéry může být obtížná. Vlastně nevím, jak toho efektivně dosáhnout, ale vím, že chci, aby se to stalo. A pokud vývojář hry nějak udělal jsem Budu navždy vděčný.

Protože jsem starý. Jsem špatný ve videohrách. Moje prvotina mizí ve zpětném zrcátku, ale pořád si chci užívat věci, které jsem kdysi rád dělal. pomoz mi!

Dej mi můj 35sekundový seznam skladeb Halo, sakra!