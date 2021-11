Etiopie žádá Spojené státy, aby přestaly šířit nepravdivé informace o válce

ADDIS ABEBA (Reuters) – Etiopská vláda požádala Spojené státy, aby přestaly šířit lži proti zemi, řekl ve čtvrtek tamní ministr pro komunikaci poté, co ministerstvo zahraničí USA vydalo varování před možnými „teroristickými útoky“.

Vláda premiéra Abiy Ahmeda a povstalecké síly z oblasti Tigray na severu už více než rok bojují v konfliktu, který si ve druhé nejlidnatější zemi Afriky vyžádal tisíce mrtvých a miliony lidí vysídlil.

Oznámila to tento týden irská vláda Etiopie vyhostila čtyři ze šesti irských diplomatů Kvůli postoji Irska ke konfliktu. Mluvčí etiopské vlády také varovali před nejmenovanými vnějšími hrozbami a kritizovali západní vlády za to, co označily za nepřesné zpravodajství o válce.

Státní televizní stanice ABC uvedla, že ministr zahraničí Kebede Desisa řekl, že vláda USA by se měla zdržet šíření „hanebných a pomlouvačných falešných zpráv o Etiopii“.

Odkázal přitom na úterní prohlášení americké ambasády, která vyzývá její občany, aby zachovali vysokou úroveň bdělosti kvůli „možnosti pokračujících teroristických útoků v Etiopii“.

Začátkem tohoto měsíce se v hlavním městě shromáždily desítky tisíc Etiopanů vypovědět Spojené státy obvinily ze zasahování do vnitřních záležitostí Etiopie.

Desítky demonstrantů ve čtvrtek přenesly svůj hněv na americkou ambasádu ve městě, kde zvedly transparenty s nápisy „Zásah je nedemokratický“ a „Pravda vítězí“.

V reakci na žádost o komentář úředník americké ambasády uvedl, že bezpečnost občanů USA v zahraničí je jednou z hlavních priorit ministerstva zahraničí, a dodal, že Washington nadále naléhá na občany USA v Etiopii, aby odjeli pomocí komerčně dostupných letů.

Státní etiopská tisková agentura uvedla, že demonstrace se konala také před britskou ambasádou. Vládu Spojeného království nebylo možné okamžitě kontaktovat, aby se vyjádřila. Ve středu Británie požádala své občany, aby okamžitě opustili Etiopii. Přečtěte si více

Organizace spojených národů několik měsíců tvrdila, že více než 400 000 lidí čelí v Tigray hladu.

Organizace spojených národů ve středu oznámila, že ze sousedního Afaru odjel do Tigray konvoj asi 40 nákladních aut převážejících humanitární zásoby včetně potravin. Organizace spojených národů odhaduje, že každý den musí do Tigray vjet 100 kamionů, aby byly uspokojeny humanitární potřeby.

