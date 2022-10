V České republice byli dva lidé odsouzeni za nenávistné projevy po videích na sociálních sítích proti Ukrajincům

Soud v České republice odsoudil dva muže za nenávistné projevy vůči Ukrajincům a podněcování k nenávisti ve videích, která zveřejnili na sociálních sítích.

Okresní soud v Kladně severozápadně od Prahy uznal 26. října dva muže vinnými z nenávistných projevů a podněcování k nenávisti vůči Ukrajincům a poslal je na šest a deset měsíců do vězení.

Odvolací rozsudek byl vynesen ve stejný den, kdy se obžalovaní dostavili k soudu. Pan Čermák byl odsouzen k šesti měsícům vězení a pan Tušl k deseti měsícům. Byli zatčeni v srpnu a uvaleni na soudní proces. Oba mohou dostat až 3 roky vězení.

Soudce usoudil, že Ukrajina hanobí národ a podněcuje k nenávisti, a zdůvodnil to tím, že svoboda slova má jen málo hranic. státní zastupitel Ondřej Hula Čech to řekl médiím Jejich jednání považoval za příliš společensky nebezpečné.Pan Dusl řekl, že proti Ukrajincům obecně nic nemá, ale odsoudil činy některých ukrajinských nacionalistů. Řekl, že se cítil nevinný, ale omluvil se za vulgární výrazy použité ve videu.

Pan Čermák řekl:Každý člověk v určité chvíli udělá chyby.“ Řekl, že nevěří tomu, co říká, a hledá publikum. Přiznal také, že jejich videa byla nevhodná a omluvil se za to.

V obžalobě oba muži v srpnu na Facebooku odvysílali živě videa z malého venkovského městečka Nedowice na Kladně, ve kterých pomlouvali Ukrajince, vysvětlil státní zástupce. Popisovali je hanlivými výrazy, například je nazývali „hovno“ nebo „špína“.

Vyzvali k protestu proti shromáždění Ukrajinců, Česká republika “Ať se vrátí do Kyjeva.“ Nebo Ukrajinci v podstatě okupující české území. Pan Čermák řekl:Začínají se tu množit Ukrajinci. a to „Musíme jednat hned, jinak půjdeme do pekla. Kritizovali také Ukrajince, že mají například drahé mobilní telefony.

Čermák uvedl, že spolu s videi obdržel desítky darů v řádu stovek korun. Pan Tušl uvedl, že celkem dostal 10 000 až 20 000 korun (411 až 821 dolarů).

Pan Tušl má z minulosti dva podmíněné tresty za vyhrožování zabitím a krádež matce svého dítěte.

Pan Tusl byl stíhán za vyhrožování šéfovi České lékařské komory kvůli očkovacím příkazům a opatřením v boji proti COVID-19. Pan Čermák je také obviněn z propagace terorismu za výzvu k útoku na poslance.

