Steven Gerrard žádá Alana McGregora, aby podepsal dohodu Rangers po mistrovství Prahy

Alan McGregor vs. Rangers

Steven Gerrard doufá, že dokáže přesvědčit Alana MacGregora, aby skóroval další rok poté, co ocenil „globální“ přestávku, která udržovala Rangers na cestě do čtvrtfinále Evropské ligy.

Zdálo se, že nově korunovaní skotští šampióni po divokých víkendových oslavách kocovali, protože zaostávali za časným cílem Slavie Praha v hlavním městě České republiky.

Ale přihrávka Philipa Hylandera poskytla Gersovi cenný gól mimo hřiště, než veteránský brankář MacGregor zachránil svůj poslední zázrak a v poslední minutě popřel hlavičku Lucase Masobusta.

Remíza 1: 1 znamená, že Gears může pokračovat ve svém snu dosáhnout čtvrtfinále před druhou etapou příštího týdne v Glasgow.

Gerrard ale také doufá, že v příští sezóně bude McGregorem, který pomůže vést nabídku Rangers v Lize mistrů.

39letému kontraktu vyprší smlouva v létě, ale s blížícím se závodem o titul se Gears připravuje na zintenzivnění svých pokusů spojit ho na další sezónu.

Gerrard řekl: „Už jsem o tom mluvil, jak si Alana vážíme, jak ho tady milujeme a jak dlouho chceme pokračovat.“

„Zároveň jsem vám řekl, že ho budu respektovat. Ví, co je na stole. Je v diskusích s klubem, a od místa, kde sedím, jen doufám, že překročíme hranici a připsáme mu další rok, protože je více než schopný.

Vím to každý den tím, že s ním pracuji a pozorně ho sleduji. Rozhodnutí je nyní na nás, ne na nás. Protože to rozhodně chceme.

Steven Gerrard pozval Alana McGregora k pobytu v Rangers (Edward Erben / Pensylvánie)

“Myslel jsem, že ve hře byly některé zásadní okamžiky a příležitosti pro obě strany k vítězství.”

„Alan se pro nás znovu zvětšil a on je nejlépe zachráněn, aby ho dostal zpět a stáhl ho zpět do pěsti. Byla to další záchrana světové úrovně.“

Light Blues vypadalo po bouřlivém víkendu trochu zeleně kolem nosních dír a utrpělo časnou nemoc, když Nikolai Stancio vypálil svůj působivý úvodní gól před 300 frontovými českými dělníky, kteří podali vstup do Eden Areny. READ Kanaďanka Kadisha Buchananová pomohla Lyonu k dalšímu vítězství v Lize mistrů - a vytvořila tak rekord

Ale barva se postupně vrátila do tváří Gearsových a vyrovnali se 9 minut před koncem prvního poločasu, kdy se Ianis Hagee odmítl vzdát prohrané věci přímým kopem od Borny Barisic a zastavil odraz od čáry šířky, takže Helander to mohl stisknout. Dům ze dvora ven.

Důvěra Gires se po přestávce zvýšila a měla jen málo šancí na vítězství.

Měl by však poděkovat MacGregorovi za záchranu remízy proti straně Slavie, která – stejně jako Gires – není v domácí sezóně v této sezóně neporažená.

„Myslím, že to byl spravedlivý výsledek a myslím, že jsme dnes po týdnu, který jsme strávili, představili všechno z finančního hlediska,“ dodal Gerrard.

„Možná to byla ta nejtvrdší opozice, jaké jsme mohli čelit, protože hrají opravdu velkou sílu a jsou silným týmem, který z bloků vyšel velmi rychle.

“Po špatném začátku nebo pomalém začátku jsem si myslel, že jsme udělali absolutně dobře, abychom se dostali zpět do hry a měli nějaké šance, měli nějaké šance, měli nějaké šance a myslím si, že obecně je to spravedlivý výsledek, který nás kvalifikuje příští týden.”

„Byla to slušná dodávka a o tom, kdo reaguje co nejrychleji. Iannis vsadil. Očekáváte, že jeden z vašich útočících hráčů půjde skórovat, ale byl to velký Super Phil, plodný center ze Švédska.

Poslouchejte, v tomto okamžiku je velmi obtížné dosáhnout výsledků. Stačí se podívat na skotskou historii, abyste si toho byli vědomi.

“Čelili jsme týmu, který měl doma skvělý rekord a byl lokálně neporažený. Věděli jsme tedy, že výzva byla velmi velká proti silnému týmu, který rád hrál s vysokou intenzitou.”