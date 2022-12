ESD prohlašuje veřejný přístup k informacím o UBO za neplatný

Dne 22. listopadu 2022 Evropský soudní dvůr rozhodl, že právo EU poskytující veřejný přístup k informacím o NOP představuje závažný zásah do základních práv na respektování soukromého života a ochranu osobních údajů, a je proto neplatné.

V odpovědi na předběžnou otázku vznesenou lucemburským okresním soudem Evropský soudní dvůr prohlásil za neplatné rozhodnutí, že informace o skutečném vlastnictví společností registrovaných na území členských států mohou být ve všech případech zpřístupněny komukoli z veřejnosti. Toto navazuje na náš poslední článek Law-Now Požadavky na registraci UBO v ČR.

Veřejný přístup k informacím o UBO

4Desátý Směrnice o boji proti praní špinavých peněz (AML) vyžaduje, aby členské státy zajistily, že informace o skutečném vlastnictví budou ve všech případech přístupné jakékoli osobě nebo organizaci, která může prokázat oprávněný zájem. Požadavek oprávněného zájmu byl odstraněn pozdější novelou ze dne 5Desátý Směrnice proti praní špinavých peněz, která umožňuje veřejnosti přístup k informacím o UBO.

V České republice je omezená část historie UBO přístupná online a úryvky si může volně stáhnout široká veřejnost. Tato část záznamu UBO odhaluje pouze omezený rozsah informací o UBO: celé jméno; Měsíc a rok narození. národnost; Země trvalého pobytu; A základní charakteristika jejich postavení jako UBO. Přístup k celému rozsahu informací evidovaných v registru UBO mají pouze subjekty povinné podle českého zákona proti praní špinavých peněz (např. banky, notáři a finanční úřady).

Rozhodnutí Evropského soudního dvora

Evropský soudní dvůr tvrdí, že přístup široké veřejnosti není omezen na to, co je nezbytně nutné a nepřiměřené sledovanému cíli. Závažnost zásahu do základních práv souvisejících se soukromým životem a práva na ochranu osobních údajů navíc není kompenzována žádnými spravedlivými výhodami.

Rozhodnutí Evropského soudního dvora, které je závazné pro vnitrostátní soudy členských států, zdůraznilo, že je důležité nalézt vhodnou rovnováhu mezi sledovaným cílem veřejného zájmu a dotčenými základními právy a zásadní existenci přiměřených záruk, které zabraňují riziku porušení .

Dopad rozhodnutí Evropského soudního dvora na registr UBO

Po rozhodnutí Evropského soudního dvora některé členské státy (jako Rakousko, Irsko, Lucembursko a Nizozemsko) uzavřely veřejný přístup ke svým záznamům UBO. Český registr UBO je stále částečně dostupný široké veřejnosti a pozice orgánů veřejné moci zůstává nejasná. Ministerstvo spravedlnosti ČR uvedlo, že v současné době situaci analyzuje a zatím nemůže potvrdit podobu ani načasování požadovaných úprav v ČR.

Rozhodnutím ESD není dotčena povinnost Subjektů shromažďovat a zaznamenávat úplné, přesné a aktuální údaje o svých NOP v příslušných registrech a jejich stávající povinnosti dodržovat zůstávají v platnosti.