Turecko říká, že severní země by měly v případě potřeby změnit zákony, aby splnily požadavky NATO

Turecko chce, aby severské země zasáhly proti kurdským ozbrojencům

Ankara říká, že v případě potřeby musí změnit zákony, aby splnila své požadavky

NATO se může rozšiřovat pouze s podporou všech členských států

ANKARA/HELSINKI (Reuters) – Turecký ministr zahraničí v úterý řekl, že Finsko a Švédsko by měly v případě potřeby změnit své zákony, aby splnily požadavky Turecka a získaly jeho podporu pro jejich snahu o vstup do NATO. Historická expanze aliance.

V kroku, který šokoval jeho spojence, Turecko 13. května protestovalo proti vstupu Finska a Švédska do NATO na základě toho, že ukrývají osoby spojené se skupinami, které považuje za teroristické, včetně Strany kurdských pracujících (PKK), a protože zastavily vývoz zbraní. do Turecka. V roce 2019. Přečtěte si více Severské země požádaly o vstup do NATO po ruské invazi na Ukrajinu.

S jakýmikoli plány rozšíření musí souhlasit všech 30 členů NATO.

Mevlut Cavusoglu řekl, že Turecko, které je členem NATO po sedm desetiletí, nezvýší své veto, pokud nebudou splněny jeho požadavky, v souladu s nedávnými komentáři prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.

Ankara uvedla, že Švédsko a Finsko by měly přestat podporovat PKK a další skupiny, zabránit jim v pořádání jakýchkoli akcí na jejich území, předat ty, které Turecko hledalo na základě obvinění z terorismu, podporovat vojenské a protiteroristické operace Ankary a zvednout všechny zbraně. exportů. omezení.

Finsko a Švédsko se snažily vyjednat řešení a další hlavní města NATO uvedla, že zůstávají přesvědčena, že dokážou překonat námitky vznesené Tureckem – které má druhou největší armádu v NATO.

Cavusoglu řekl, že Turecko poskytlo hostujícím delegacím Finska a Švéda dokumenty, které nastiňují požadavky během rozhovorů v Ankaře minulý týden, a čeká na jejich odpověď a dodal, že očekává, že spojenci budou pracovat na řešení bezpečnostních problémů.

„Jsou naše požadavky nesplnitelné? Ne. Chceme, aby přestali podporovat terorismus,“ řekl Cavusoglu státní tiskové agentuře Anadolu a dodal, že Ankara si je vědoma toho, že některé její požadavky vyžadují úpravu zákonů.

„Říkali to takto: ‚Protože jsme daleko od teroristických zón, naše zákony jsou navrženy takto,‘ řekl. No, pak to musíte změnit.“ „Říkají, že teroristická organizace smí pořádat akce a ohánět se jejím porušením. Pak musíte změnit zákon.“

Severské země uvedly, že odsuzují terorismus a jsou otevřené dialogu.

Cavusoglu řekl, že generální tajemník NATO Jens Stoltenberg na této záležitosti pracuje a navrhl jednání v Bruselu s těmito třemi zeměmi, ale řekl, že Ankara nevidí žádný smysl, než Stockholm a Helsinky zareagují na její písemné požadavky.

„Musí být konkrétní věci, o kterých bychom měli diskutovat,“ řekl.

Erdoganův ředitel pro komunikaci Fahrettin Altun již dříve řekl Helsinginu Sanomatu, největšímu finskému deníku, že Finsko by mělo brát turecké obavy vážně.

„Nakonec se finská vláda musí rozhodnout, co je důležitější – vstup do NATO nebo ochrana těchto organizací,“ řekl s odkazem na Stranu kurdských pracujících (PKK) a další skupiny, které Ankara považuje za teroristy.

(Reportáž Anne Kuranen v Helsinkách a Tuvan Gumruko v Ankaře; střih Jonathan Spicer a Gareth Jones

