Experimentální přístup zmenšil nádory u jednoho pacienta

Lékaři o tom informovali ve středu New England Journal of Medicine.

Zjevný úspěch léčby – která zahrnuje úpravu genů imunitních buněk tak, aby napadaly rakovinné buňky – by mohl být obrovským krokem vpřed v léčbě nejen Rakovina slinivky břišníale i jiné druhy rakoviny.

„Jsem z toho opravdu nadšený,“ řekl Dr. Carl John, který je průkopníkem jiného typu imunoterapie pro některé typy leukémie. June se nové zprávy nezúčastnila.

Kathy Wilkes (71) z Ormond Beach na Floridě byla diagnostikována rakovinou slinivky břišní na začátku roku 2018. Původně podstoupila nejméně osm kol chemoterapie, plus ozařování a proceduru zvanou Whippleova procedura k odstranění části slinivky břišní.

Ale do roka se rakovina rozšířila do jejích plic.

„Když jsem mluvil s onkologem z mého rodného města a zeptal se ho, co by měl dělat, měl pouze jednu odpověď, a to chemoterapii. A já řekl: ‚To není moje odpověď‘,“ řekl Wilkes pro NBC News.

Našel jsem kazuistiku z roku 2016, také publikovanou v New England Journal of Medicinepodrobně popisující, jak člověku s pokročilou rakovinou tlustého střeva pomohl experimentální typ genové terapie, která se zaměřuje na prekancerózní mutaci nazvanou KRAS G12D.

„Myslel jsem si, že tohle je ten soud, který chci.“ „Věděl jsem, že tohle je soud, který mi a můj život zachrání,“ řekl Wilkes.

S ohledem na to jsem oslovil autora zprávy Erica Trana. Tran byl v National Institutes of Health, když léčil pacienta s rakovinou tlustého střeva, ale poté přešel do Providence Cancer Institute v Portlandu v Oregonu. Zde ho Wilkes našel a zeptal se, zda podstoupil stejný typ léčby.

Ukazuje se, že Wilkes měl stejnou genetickou mutaci jako pacient s rakovinou tlustého střeva, přestože měl různé formy rakoviny. Tran, který se podílel na její terapii, byl autorem nejnovější zprávy New England Journal of Medicine.

Experimentální přístup zahrnoval odebrání vzorku Wilkesových T buněk, což je typ imunitních buněk, které útočí na útočníky v těle. Vědci pak tyto buňky geneticky upravili a přeprogramovali je tak, aby rozpoznávaly a napadaly rakovinné buňky.

T buňky se pak v laboratoři miliardkrát znásobily, než byly vráceny do Wilkesova těla jedinou intravenózní injekcí.

Připomíná nám to přístup ošetření CAR-Tforma léčby vyvinutá June na University of Pennsylvania.

„Toto je potenciálně léčba jeden na jednoho,“ řekl o nové léčbě Dr. Rom Leidner, spoluautor nové zprávy a spoluředitel Programu léčby rakoviny hlavy a krku institutu Providence Cancer Institute.

Kathy Wilkes se svým manželem. S laskavým svolením Kathy Wilkes

Wilkesová byla injikována 14. června 2021. Zpráva zjistila, že během měsíce se nádory v jejích plicích zmenšily o více než polovinu. Po šesti měsících se nádory zmenšily o 72 % své původní velikosti.

Není však jasné, jak dlouho může léčba trvat.

Leidner, který Wilkese léčil, uvedl, že nová léčba je „živým lékem“, což znamená, že modifikované T buňky musí pokračovat v růstu a množení v imunitním systému a musí být monitorovány, pokud se rakovina vrátí.

Wilkes říká, že její rakovina je stále stabilní, ale tento měsíc bude mít další testy a zkoušky jako součást každoroční aktualizace.

Rakovina slinivky je jednou z nejsmrtelnějších forem onemocnění. Zřídka se vyskytuje dříve, než se rozšíří, a proto se obtížně léčí. jen kolem 11 % pacientů Podle American Cancer Society se očekává, že bude žít pět let po diagnóze.

Další pacient s rakovinou slinivky, který dostal stejnou léčbu v Providence Cancer Institute, nepřežil. Není jasné, proč léčba u jednoho člověka funguje a u druhého selhává.

„Usilovně pracujeme na tom, abychom se pokusili na tuto otázku odpovědět,“ řekl Tran. „Pokud porozumíme mechanismu, může nám to pomoci vyvinout lepší léčbu.“

‚Povzbudivý výsledek‘

Wilkesovi lékaři dokázali zaměřit její nádory díky mutaci zvané KRAS. Zatímco většina rakoviny slinivky má mutaci KRAS, Tran řekl, že pouze asi 4 procenta pacientů s rakovinou slinivky mají specifický podtyp mutace, který bude reagovat na tuto specifickou léčbu.

Mutace se neomezuje pouze na rakovinu slinivky, řekl Dr. Eric Rubin, šéfredaktor časopisu New England Journal of Medicine. Léčba má tedy potenciál být použita proti různým druhům rakoviny, řekl.

„Tato konkrétní mutace je běžná u nádorů, které vznikají z epiteliálních buněk, jako je rakovina plic, vaječníků a slinivky břišní,“ řekl Rubin během středečního brífinku pro média. „Poprvé máme přístup, který by mohl umožnit léčbu široké škály nádorů nad rámec malého počtu nádorů, které mohou využívat T buňky.“ CAR-T ve velmi specifickém typu imunoterapie.“

Robin však zdůraznil opatrnost. „Byl to povzbudivý výsledek, ale rozhodně daleko od vyléčení,“ řekl.

Odborníci se shodují, že je rozhodně potřeba další výzkum. Tran a Leidner nyní nabírají pacienty pro a Fáze I klinických studií K dalšímu zkoumání léčby.

Jedním z možných faktorů, který by mohl vysvětlit Wilkesovy pozitivní výsledky, je to, že její rakovina slinivky se rozšířila spíše do plic než do jater, řekl Dr. Ryan Carr, odborník na rakovinu slinivky břišní z Mayo Clinic v Rochesteru, Minnesota. Carr, který se na Wilkesově léčbě nepodílel, uvedl, že podle jeho zkušeností se pacientům, jejichž nádory se rozšířily do plic, daří lépe než pacientům, jejichž rakovina se šíří do jater, což je častější místo metastáz.

„Ve většině případů, když máme tyto plicní metastázy, nezpůsobují pacientovi příznaky,“ řekl Carr. „Prognóza je stále špatná, ale víme, že je na nich něco jiného a jsou o něco lepší než ty, které jdou do jater.“

June řekl, že prošel stejnou zkušeností.

S podrobnostmi, jako je tento, John a Carr zdůrazňují, že nová léčba se zdá být velkým krokem vpřed léčba rakoviny slinivky.

„Myslím, že výzkum rakoviny se opět zlepší a bude na tom stavět,“ řekl John, ředitel Parkerova institutu pro imunoterapii rakoviny na Pensylvánské univerzitě. „Skutečnou otázkou není, zda se tento typ terapie stane realitou při léčbě pacientů s terminálními nádory nyní, ale kdy se tak stane.“

