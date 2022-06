King Diamond dokonale reagoval na právní hrozbu Gene Simmonse

V průběhu let jsme viděli hudebníky při mnoha příležitostech malování na obličej, ale byly chvíle, kdy Jenny Simmons z KISS zjevně nevyčnívala a propustila Mercyful Fate King Diamond s obličejem a hrozila soudní žalobou.

Téma bylo znovu vzneseno ve fanouškovi nedávno pro Q&A kovové kladivo, s fanouškem, který se ho zeptal, jestli měl od toho incidentu nějakou interakci se Simmonsem. „Ne, neměl. Nemám s ním skvělé věci,“ řekl zpěvák a pak dodal: „Myslím, že by to bylo velmi zajímavé.“

Po přemýšlení o počátečním incidentu King Diamond nabídl: „Existuje mnoho důvodů, proč se to stalo: Zhruba v tuto dobu shodili make-up, ale stále měli autorská práva na vzhled. Nikdy jsem jimi nebyl ovlivněn – Peter Gabriel a Alice Cooperovi byli zasaženi.“

Pokračoval a dodal: „Řekl jsem: ‚Nemám spoustu peněz, o které byste mohli žalovat, ale máte spoustu peněz, o které vás ostatní mohou žalovat.“ „Nebyli první, kdo se nalíčil. Neměla to být žaloba, bylo to nastoleno.“

Make-up se stal určující součástí jevištního vystoupení Kinga Diamonda, ať už je s Mercyful Fate nebo sám. Jinde v chatu odpověděl King Diamond jinému fanouškovi, který ho požádal o tipy na make-up.

Zpěvačka řekla: „Jsem nalíčená od prvního dne. První video, které jsme natočili.“ [King Diamond’s 1987 single] Rodinný duch byl v Anglii a najali jsme dvě dívky, aby mi udělaly make-up. Nemyslím si, že mi plakát nevěřil, že jsem to udělal správně. Takže jsem tam jen seděl v křesle a oni mi nanášeli všechny ty věci na obličej a bylo to opravdu divné, protože znám svůj obličej a vím, jak to udělat správně. Věci se tak pokazily, že jsem napůl řekl: „Dobře, přestaň, to je ztráta času!“ A všechno jsem natřel a udělal sám.“

Všechno se to vrací pro Mercyful Fate, který nedávno předvedl svou první show po 23 letech. Součástí vystoupení byl i živý debut nové písně s názvem „Salzburg Jackal“. Kapela zůstane Na turné po Evropě Během léta však překročí oceán, aby se v srpnu objevili na Psycho Las Vegas.