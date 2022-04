„Lunární batoh“ NASA by mohl zabránit tomu, aby se astronauti ztratili na Měsíci

Planetární vědec NASA Michael Zanetti testuje batoh na vulkanickém poli Potrillo v Novém Mexiku. obrázek : NASA/Michael Zanetti

Měsíc není místo, kde byste se chtěli ztratit, ale může být trochu složité sledovat váš prašný krok bez nainstalovaného GPS. Naštěstí vesmírní inženýři možná našli způsob, jak toto omezení obejít, a to navržením přenosného batohu zaměřeného na vytvoření 3D mapy měsíčního terénu v reálném čase.

Kinetic Navigation and Mapping Bag (KNaCK) je společným úsilím mezi NASA a jejími soukromými průmyslovými partnery, aby pomohli budoucím průzkumníkům zorientovat se méně. Prozkoumejte jižní polární oblasti Měsíce. KNaCK umožňuje navigaci na vyžádání v reálném čase a funguje pomocí pulzního laseru, který měří vzdálenosti k blízkým objektům a charakteristiky povrchu. Na Měsíci by systém mohl poskytovat 3D astronautům na zádech, Průměrný- Mapa přesnosti okolí, podle do NASA.

Tato technologie se nazývá frekvenčně modulovaný lidar se spojitými vlnami a je schopna poskytovat rychlost a rozsah milionů měřicích bodů za sekundu, včetně rychlosti a vzdálenosti mezi turbulentními prachovými částicemi. To je zkrátka působivé.

Batoh kombinuje natáčení HD videa v reálném čase zobrazené na levém horním panelu, údaje o dosahu lidaru zobrazené na pravém horním panelu a údaje o rychlosti lidaru. Kresba : NASA/Michael Zanetti

„Senzor je v podstatě skenovacím nástrojem pro vědeckou navigaci i mapování, který je schopen vytvářet 3D mapy s ultra vysokým rozlišením s přesností na centimetry a poskytovat jim bohatý vědecký kontext,“ uvedl Michael Zanetti, který vede projekt KNaCK v NASA. Marshall Space Flight Center řekl v prohlášení. „Pomůže také zajistit bezpečnost astronautů a pohybujících se vozidel v omezeném prostředí pomocí GPS, jako je Měsíc, určí skutečné vzdálenosti ke vzdáleným orientačním bodům a ukáže průzkumníkům v reálném čase, jak daleko ušli a jak daleko ještě zbývají, aby dosáhli svého destinace.“

NASA plánuje návrat lidí na Měsíc nejpozději v roce 2025 v rámci programu Artemis. Tentokrát ale astronauti přistanou poblíž jižního pólu Měsíce. Tato oblast je zvláště zajímavá pro vědce a existuje důkaz, že je může obsahovat podpovrchový vodní led které lze použít jako cenný zdroj pro průzkum Měsíce.

Velká část jižního pólu Měsíce je však zahalena stíny, což by budoucím astronautům mohlo ztížit odhad vzdáleností k měsíčním zastávkám. Protože čas na Měsíci je vzácný, KNaCK usnadní měření přesného množství kyslíku potřebného pro cesty bez vozidel.

„Jako lidské bytosti máme tendenci orientovat se na základě orientačních bodů – konkrétní budovy, háje stromů,“ řekl Zanetti. „Tyto věci na Měsíci neexistují. KNaCK neustále umožní povrchovým průzkumníkům určovat jejich pohyb a směr a nasměrovat je ke vzdáleným vrcholům nebo jejich operační základně. Mohou dokonce určit konkrétní místa, kde našli nějaké unikátní minerální nebo skalní útvary.“ , aby se ostatní mohli snadno vrátit pro další. studia“.

KNaCK prošel testováním v listopadu 2021 ve starověkém kráteru v Potrillo v Novém Mexiku a další test je naplánován na konec dubna ve virtuálním institutu NASA pro výzkum slunečního systému (SSERVI) v Kilburn Hall v Novém Mexiku. Tým za navigačním systémem pracuje na snížení hmotnosti batohu, který aktuálně váží asi 40 liber, a na ochraně elektroniky před ostrým slunečním zářením a mikrogravitací Měsíce.

