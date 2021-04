Statistiky pro COVID-19 | 20. dubna 2021 | Ztracená základna pobřeží

V současné době jsou na klinikách v tomto týdnu k dispozici tisíce dávek vakcín s přijímacími hodinami každý den počínaje středou.

Kliniky se konají v komunitním centru Arcata, které se nachází na adrese 321 Dr. Martin Luther King Jr., od středy do neděle od 18 do 19 hodin. Tyto možnosti jsou k dispozici těm, kteří hledají svou první nebo druhou dávku.

Služba okamžité docházky je k dispozici podle zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“, ačkoli rezervace schůzky je nejlepší způsob, jak zajistit dostupnost vakcíny, kdykoli ji chcete. Na každé klinice jsou k dispozici mluvčí španělštiny a angličtiny.

Schůzky pro kliniky Moderna a Pfizer lze naplánovat tento týden na MyTurn.ca.gov. Když budete požádáni o „Zadejte svou adresu nebo PSČ“, měli by obyvatelé okresu zadat pouze „Humboldt County“ na stránce „Pojďme najít schůzku“ na webu My Turn, což je třetí stránka harmonogramu schůzek. To znamená, že obyvatelé vstoupí do „Humboldt County“ na dvou různých místech.

Zaregistrovat se mohou všichni obyvatelé okresu ve věku 16 a více let, ale lidem ve věku od 16 do 17 let se stačí přihlásit, aby dostali vakcínu Pfizer. Nezletilí musí mít doklad o věku a musí být doprovázeni rodičem nebo zákonným zástupcem.

Následující kliniky a očkování jsou k dispozici po předchozí domluvě:

St – Moderna (18 let a více)

Čtvrtek – Pfizer (16 let a více)

Pátek – Moderna (18 let a více)

Sobota – Pfizer (od 16 let)

Neděle – Moderna a Pfizer (od 16 let)

Dnes bylo hlášeno deset nových případů

V okrese Humboldt bylo dnes hlášeno deset nových případů COVID-19, čímž se celkový počet obyvatel kraje, kteří mají pozitivní test na virus, zvýšil na 3631.

Humboldt je stále v „oranžové“ vrstvě

Kalifornské ministerstvo veřejného zdraví dnes oznámilo, že okres Humboldt zůstane na „oranžové“ nebo střední úrovni s průměrnou mírou případů 4,6 a kladnou mírou 2,3%.

Chcete-li přejít na „žlutou“ nebo nižší úroveň, musí mít kraj míru výskytu případů méně než 2 na 100 000 a míru pozitivity méně než 2% po dobu dvou po sobě jdoucích týdnů.

