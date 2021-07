Veteráni Federer a Djokovič pokračují ve vítězství ve Wimbledonu

Švýcar Roger Federer se vrací proti italskému Lorenzu Sonegovi během zápasu čtvrtého kola dvouhry mužů v den 7 Wimbledonu 2021 v anglickém tenisovém klubu ve Wimbledonu na jihozápadě Londýna 5. července 2021. [Photo/Agencies]



39letý Roger Federer a 34letý Novak Djokovič se v pondělí kvalifikovali do čtvrtfinále dvouhry mužů ve Wimbledonu.

Federer vyměnil údery s italským 26letým soupeřem Lorenzem Sonegem ve svých prvních 10 zápasech, než byla střecha stadionu zavřena kvůli dešti. Poté v jedenácté hře přerušil své podání veterán Švýcar hned po obnovení hry.

Dvacetinásobný vítěz Grand Slamu ovládl všechno poté, co vyhrál první set 7: 5, a po osmnácté se dostal do čtvrtfinále ve Wimbledonu, když vzal další dva sety 6: 4, 6: 2.

Stejně působivý byl i Djokovič, který pronásledoval svůj 20. grandslamový titul. Za méně než dvě hodiny porazil 25letého Christiana Garina 6: 2, 6: 4, 6: 2. Srb prohrál ve svých prvních čtyřech zápasech ve Wimbledonu letos jen jeden set.

„Jsem obzvláště šťastný z dnešního zápasu,“ řekl Djokovič. „Po třetím kole to pro mě bylo těžké a z kopce. Dnes to byl velmi silný výkon od prvního do posledního bodu. Byl jsem mentálně přítomen. Sloužil jsem lépe a dobře využíval kurt.“

Srbský Novak Djokovič se vrací proti chilskému Christianovi Garinovi během zápasu čtvrtého kola dvouhry mužů sedmý den Wimbledonu 2021 v anglickém tenisovém klubu ve Wimbledonu na jihozápadě Londýna 5. července 2021. [Photo/Agencies]



Djokovič bude čelit nenasazenému Martonovi Fukowiczovi poté, co 29letý hráč porazil v pěti setech Rusa Andreya Rubleva, pátého semene.

Federer v úterý zahraje vítěze mezi druhým ruským nasadeným Daniilem Medveděvem a 14. polským Hubertem Hurkaczem, protože jejich posledních 16 zápasů bylo ve čtvrtém setu přerušeno deštěm.

V ženských soutěžích dvouhry odešla místní studentka Emma Radokano do důchodu, zatímco Australanka Agla Tomljanovic uspěla 4-6, 0-3.

Osmnáctiletá žena, jejíž matka je Číňanka, vyhrála na svém prvním velkém turnaji tři přímé zápasy a v prvním setu si vynutila tvrdý souboj s 28letým Tomljanovicem. Raducanu očividně bojovala od začátku druhého setu, když se neustále dotýkala jejího žaludku a její tvář zbledla.

Po vyhodnocení zdravotnickým personálem rozhodčí oznámil, že Raducanu nebude pokračovat.

Tomljanovič nyní narazí na krajanku Ash Bartyovou, protože světová jednička porazila šampionku Czech French Open Barboru Krijkovou 7-5 6-3.

Bývalá wimbledonská šampiónka Angelique Kerberová porazila americkou teenagerku Coco Gauffovou 6-4, 6-4.