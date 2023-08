Australians on Tour: Ruffels byl přivítán do rodiny LPGA – australské PGA

Třetí vítězství Rufflese na Epson Tour před dvěma týdny posílilo to, co jsme již věděli; V roce 2024 bude členem LPGA Tour.

Oficiální potvrzení, po kterém následuje týden volna doma v Palm Springs, dostalo Roffelsovou do skvělé nálady před jejím čtvrtým výkopem LPGA Tour v roce 2023 a její kolegové Australané jsou připraveni ji přivítat ve velkém čase s otevřenou náručí. .

Minjee Lee, Hannah Green, Stephanie Kyriacou, Grace Kim, Su Oh a Karis Davidson jsou také v poli tento týden a Ruffels přiznali, že budou muset čerpat ze svých společných zkušeností v průběhu příštích 12 měsíců.

„Včera večer se sešly dvě australské dívky, které jsou také mými trenérkami z Golf Australia, a daly mi malý dort s nápisem: Vítejte na LPGA,“ prozradil Raffles.

„To bylo od nich milé. Bylo hezké vidět tu podporu od vlasti.“

„Mám pocit, že se o ně musím trochu více opřít, zeptat se jich na pár dalších otázek, vybrat si jejich mozky, zejména věci, které se netýkají golfu a cestování.

„Tento týden jsem měl nějaké problémy s půjčeným autem. Dali mi nějaké rady.“

„Určitě je potřeba, aby se trochu více zamysleli nad životem na silnici.

„Je skvělé mít tuto podporu a jsou to jedny z nejhezčích dívek tady.

„Je skvělé mít skupinu dívek, o kterých víte, že můžete jít.“

Hraní v tom, co popisuje jako hlavní obor, nebude pro Ruffelse šokem.

Ve skutečnosti, čím vyšší úroveň, tím lépe má 23letý hráč tendenci hrát.

Ještě jako amatérka dvakrát skončila na velkém šampionátu 15. a letos je dělená na 24. místě na KPM Women’s PGA Championship a dělená na 33. místě na US Women’s Open.

S již třemi výhrami v této sezóně a sebevědomím na historickém maximu je Raffles znovu připravena vidět, jak se tato forma řadí mezi nejlepší světové hráče, proti kterým bude hrát každý týden v roce 2024.

„Vím, že je to jedna z největších událostí na programu LPGA, takže jsem byl opravdu nadšený, když jsem věděl, že sem přijedu,“ řekl Raffles o pozvání na turnaj do Shaughnessy Golf and Country Club ve Vancouveru.

„Je to opravdu silný obor a tady to má skoro smysl.

„Vidím, že tu tento týden mají nejlepší hráče. Byl to opravdu skvělý turnaj a je teprve středa.“

„Jsem nadšený, když vidím, jak moje hra soutěží s nejlepšími na světě.“

Tento týden se 30 nejlepších hráčů světa utká o FedEx Cup v Eastlake Golf Club v Atlantě.

Jason Day je jediným Australanem v poli na PGA TOUR Championship, ale do prvního kola začne devět ran za Scottym Schefflerem a na děleném 21. místě.

Velký počet Australanů – celkem 19 – hraje St Andrews Bay Championship na Asian Tour ve Skotsku a je držitelem SParms PGA Legends Tour Order of Merit, Andre Stolz je jedním z pěti australských hráčů, kteří se účastní Staysure Senior PGA Championship také ve Skotsku.

