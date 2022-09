Sun by nebyl ve finále WNBA bez Alyssy Thomasové a Breonny Jonesové

Las Vegas – DeWanna Bonner věděla, že se něco musí změnit. Vrátila se z hraní v zámoří a odcestovala do Marylandu za spoluhráčkou a partnerkou Alyssou Thomas krátce poté, co Thomas podstoupil operaci na opravu přetržené Achillovy šlachy. Bonnerová se vrátila domů a nelíbilo se jí, co viděla. „„Neopustila místnost uvnitř a já ani nevím kdy,“ řekl Bonner. „Říkám si, OK, OK, to nás nevrátí k uzdravení. Stejně jako jejímu partnerovi se mi nelíbilo, že to takhle zůstane.“

„Právě jsme šli pro sušenky Krispy Kreme,“ řekl Bonner. A vlastně v tu dobu sněžilo a já jsem z Alabamy, takže jsem sníh nikdy neviděl. Takže si říkám: ‚To je perfektní.‘ Pojďme ven a projdeme se ve sněhu. Posadil jsem ji na zadní sedadlo a šli jsme pro dort.“

To byl jen začátek cesty k uzdravení bývalé hvězdy Marylandu poté, co se v lednu 2021 zranila při hře USK Praha v České republice. Poté, co se Thomas konečně nastěhoval, postavila si v garáži vlastní posilovnu, nakoupila činky, rotoped a další zařízení. Je šokující, že Thomasovi stačilo devět měsíců, aby se vrátil na hřiště a skončil čtvrtý v hlasování o MVP v roce 2022 poté, co průměrně 13,4 bodu, 6,1 asistence a 8,2 doskoku. Pomohla vést Sun do finále počtvrté v historii franšízy, přestože čelila manku 0-2 proti Las Vegas Aces. Třetí zápas se hraje ve čtvrtek v Connecticutu.

Achilles je poslední zranění, které Thomas překonal. Možná měla nejpamátnější střelu ligy, tah jednou rukou pravou rukou, který se vyvinul poté, co si natrhla stydké pysky v obou ramenech a musela to hrát znovu. Rozhodla se nepodstupovat operace, takže musela najít způsob, jak zůstat efektivní. READ Guess the Champions: Statečné ženy, které vyrostly z náročných prostředí a staly se nejlepšími tenisovými hvězdami

„Pro mě to bylo trochu jiné,“ řekl Thomas. „Pouze kolem ramen jsem se vždy dokázal posunout dál a najít způsob, jak jít dál. Ale nemohl jsem se jen zvednout, vrátit se tam a hrát. Takže to pro mě bylo rozhodně těžké.“

„Byla to úplně jiná zkušenost a moje tělo prostě nereaguje tak, jak bývalo a učí se znovu chodit a opravdu začít od nuly.“

Zatímco Thomas procházel tímto procesem, nepřítomnost umožnila další bývalé hvězdě Marylandu vzkvétat se sluncem. Brianna Jones vytvořila svou první sestavu v bublinové sezóně 2020, kdy se Jonquel Jones vytáhl a okamžitě dosáhl kariérních maxim v bodech (11,2) a doskocích (5,6). V roce 2021 zůstala na začátku, když Thomas vypadl, znovu dosáhla kariérních maxim v bodech (14,7) a doskocích (7,3) a stala se nejlepši hráčkou v lize, poprvé All-Star a druhým týmem. obrana. Thomas je v této sezóně zpět, trojnásobná hvězda zpět v základní sestavě a Jones se vrátil na lavičku. Jonese tato změna neznepokojila a okamžitě podruhé vyhrál cenu pro nejužitečnějšího hráče ligy a podruhé si připsal titul All-Star.

„Pro mě to bylo všechno o tom, co bylo potřeba k vítězství,“ řekl Jones. „Ať už je to na začátku, nebo mimo lavičku, chci prostě vyhrávat. Takže pokud se musím obětovat pro tým, pro větší dobro. Myslím, že to je pro mě nejdůležitější. Umět to a být ta jiskra. Mimo lavičku byl rozhodně můj způsob, jak přemýšlet o sezóně.“

Kouč Sun Kurt Miller dodal: „Za prvé, je to nejlepší lidská bytost, jakou jsem kdy viděl. Takže to je jedna věc. A oceňuje, jak jí to koupilo čas a cestu.“

Thomas a Jones nedokázali dotáhnout Slunce k vítězství ve finále, ale Connecticut tu bez nich není. Thomas má její otisky prstů v každé hře jako 6 stop a 2 body vpřed ve formě Candice Parker. Slunce se rádo osvěžuje a běží v přechodu a obvykle je to Thomas, kdo vede útok. Jones odvádí neuvěřitelné množství špinavé práce v laku, ale má také jemný dotek kolem okraje, který se rovná perfektní střele 56,9 z pole. READ Logan Cooley z Coyotes nás hraje na juniorském mistrovství světa

Trenér es Becky Hammon řekl, že Thomas hraje s „hrubou silou“ a soutěživostí válečníka. Aja Wilson, nejlepší hráčka ligy, dodala, že Thomas na ni vyvíjí neustálý defenzivní tlak. Bonnera Jonese označila za svého oblíbeného spoluhráče všech dob.

Dvěma společnými jmenovateli a jejich cestou je vytrvalost, což trenérka Marylandu Brenda Frieseová viděla od té doby, co pomohla duu přenést Terps do Final Four 2014.

„Dva lepším lidem se to stát nemohlo,“ řekl Freese. „Když o tom jen mluvíš [being grounded]Pokora, pracovní morálka, touha se stále zlepšovat, vždy dávat svůj tým na první místo a chtít pouze vyhrávat.