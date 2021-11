Záchrana pro Pavljučenkovovou s Ruskem zvedá pohár Billie Jean Kingové

Tenis – Billie Jean King Cup – Finále – O2 Arena, Praha, Česká republika – 5. listopadu 2021 Anastasia Pavljučenková z Ruské tenisové federace slaví svůj zápas proti Američanovi Danielu Collinsovi během semifinále. REUTERS / David W Černý

(Reuters) – Šest let poté, co Anastasii Pavljučenkovovou ve finále King’s Cupu Billie Jean v Praze zarmoutila Česká republika, se na stejném místě vystřídala Ruska s medailí proti Švýcarsku.

Světová dvanáctka Pavljučenkovová byla nucena odstoupit v poslední minutě sobotní soutěže dvouhry, ale to nezabránilo jejímu týmu, který bude v Praze soutěžit jako Ruská tenisová federace, porazit Švýcarsko o pátý titul.

Bylo to první vystoupení týmu od roku 2015, kdy Rusky prohrály 3:2 po rozhodujícím duu proti Češkám v O2 Areně, když Pavljučenková prohrála obě gumové dvouhry.

„Myslím, že je lepší přijít pozdě než nikdy,“ řekla novinářům s úsměvem Pavljučenková.

„Před šesti lety jsem tady hrála finále, kde Maria Šarapovová vyhrála všechny své dvouhry a potřebovali jsme jen jeden bod, který jsem jim nemohla dát, takže tohle byl pravděpodobně nejhorší den mého života.

„Ale překonal jsem to a myslím, že mě to také posílilo.“

„Když hrajete týmovou soutěž, je to o týmu, není to o vás samých a myslím, že jsem se to naučila. Chtěla jsem všem holkám dodat co nejvíce povzbuzení a pozitivní energie.“

Rusky sobotní výhrou prodloužily svou vítěznou sérii na devět střetnutí v šampionátu ženských družstev, dříve známém jako Fed Cup.

Jejich poslední porážka přišla v domácím zápase proti Lotyšsku v roce 2018, díky čemuž patří do skupin regionu.

Igor Andreev, jehož první post kapitána bylo po porážce s Lotyšskem, si celou cestu, která začala vítězstvím nad Polskem v roce 2019, pochvaloval.

30letá Pavljučenková, která letos vyhrála také zlato ve smíšené čtyřhře na olympijských hrách v Tokiu, řekla: „Je legrační, že Igor vzpomíná na Polsko, kde jsme byli opravdu nízko, hráli jsme zápasy skupinové zóny a nebyli jsme ani v světová skupina.

„Šel jsem tam po Australian Open a přísahám, že jsem měl na mysli jediné: ‚Opravdu chci vyhrát Světový pohár s dívkami, s týmem‘, ale myslel jsem si, že je to příliš pokročilé.

„Tak jsme tam vystoupili a je to neuvěřitelná cesta a já jsem za tento rok velmi vděčný.“

