GoEast je online a na vyžádání

S velkou lítostí organizátoři Jděte na východ Středoevropský a východní evropský filmový festival by měl uznat, že současné dubnové očekávání kulturního sektoru opět neumožňuje možnost pořádat živý festival s osobními projekcemi a osobními setkáními mezi festivalyPro účasts. Zrušení však není vyloučeno Jděte na východ! Wiesbaden Festival, který hostil DFF – DeuteronomiumschesFilmový institut & Filmové muzeum, Zkompiloval komplexní online program a program na vyžádání pro Nadále sloužíme našim fanouškům a příznivcům. Během festivalového období od 20 do 26 Duben 2021V Německu budou téměř všechny filmy festivalu k dispozici na vyžádání prostřednictvím webových stránek festivalu. Aby to bylo možné, festival spolupracuje VoD Poskytovatel služeb Filmpoprvé. Ověření hosté získají bezplatný přístup k promítání filmů. na Další informace o fungování programu na vyžádání naleznete zde Jděte na východ Web nebo nahlédněte do naší programové brožury.