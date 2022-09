Frances Tiafoe hovořila o tenisu ve Freetownu v Sierra Leone

„Chci říct, to je můj muž,“ řekl Tiafoe o Jamesovi, jedné z jeho sportovních hvězd. „Když jsem viděl, jak to zveřejňuje, řekl jsem si: ‚Mám to retweetovat hned, jak to zveřejním?“ Říkal jsem si, víš co? Budu v pohodě a budu dělat, jako bych to neviděl, a pak to retweetnu o tři hodiny později.“