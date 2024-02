Česká investigativní nezisková organizace, která jde za penězi – Global Investigative Journalism Network

Powell | 中文

a České centrum pro investigativní žurnalistiku CCIJ úzce spolupracovala se slovenským reportérem Janem Kuciakem, když byli on a jeho snoubenka Martina Kušnírová v roce 2018 zavražděni, což byl zločin, který otřásl sousedním Slovenskem a nakonec svrhl vládu země.

„Sdíleli jsme všechno,“ řekl zakladatel a ředitel CCIJ. Pavla Holkovákterý byl v té době s Kusiakem v každodenním kontaktu. Kuciak, 27letý reportér, pracoval na příběhu pro zpravodajský web Aktuality.sk O údajných vazbách mezi italskou mafií 'Ndrangheta a vysokými slovenskými politiky.

„Běžně, když máte co do činění s mafií, je tam jasná linie – tohle je skupina organizovaného zločinu, tohle je byznys, tohle je politika – a obvykle můžete ty tři skupiny nějak oddělit,“ řekla Holková v přeplněném CCIJ. kanceláře. Nenápadná ulice v centru Prahy. „Na Slovensku jsme zjistili, že všechno bylo smíšené.“

Slovák se u soudu přiznal k vraždě Kuciaka a Kušnírové v jejich domě nedaleko Bratislavy. Proces s několika podezřelými, včetně prominentního podnikatele obviněného z objednání atentátu, Mariana Kushnera, pokračuje. Kočner obdržel 19 let vězení Koncem února byl obviněn z dalšího případu: padělání směnek v hodnotě 69 milionů eur (asi 61 milionů amerických dolarů).

Když Holková a řada dalších novinářů v roce 2013 zakládala CCIJ v Praze, věnovala se také Slovensku, protože sousední země postrádala vlastní organizaci investigativní žurnalistiky. a Vyšetřovací středisko Jana Kuciaka Od té doby byla založena na Slovensku na památku zesnulého dopisovatele.

Hlavní zaměření CCIJ bylo vždy mezinárodně, říká Holková, která se nejprve vážně zajímala o svou současnou práci při vyšetřování neočekávaného prostředí kubánské věznice. Poté, co byla přistižena při nelegálním doučování opozičních reportérů, byla zavřena po boku ředitele Projektu hlášení organizovaného zločinu a korupce (OCCRP) Paula Rado, který jí vysvětlil jejich přístup k přeshraničním investigativním projektům.

Činnost CCIJ je z velké části zaměřena na organizovaný zločin, oblast, o které se podle Holkové v České republice nikdy nedostalo dostatečné pozornosti médií.

A to i přesto, že velké množství mafiánských bossů z celé východní Evropy si v Česku zaregistrovalo obchody a nakoupilo nemovitosti, kde se podle šéfa CCIJ typicky zabývají spíše „logistikou“ než násilím. v Jedno vyšetřováníHolkova a Stefan Došinović ze Srbska Síť pro hlášení kriminality a korupce (KRIK) Zjistil jsem, že přední představitelé mafie na Balkáně řídili firmy a pořizovali bydlení v České republice.

„Nemyslím si, že tam byla velká tradice [of such reporting] „Potřebuje hodně spolupráce s dalšími zeměmi, která v českém mediálním prostředí nebyla příliš zavedená,“ řekla Holková, která se v roce 2017 podělila o Pulitzerovu cenu jako jediná novinářka ze své země, která toto téma zpracovala. Panama papíry Společné vyšetřování, koordinované Mezinárodním konsorciem investigativních novinářů.

Mezinárodní spolupráce

Globální spolupráce je zásadní pro mediální organizace, které vyšetřují mezinárodní zločiny, protože nezákonné finanční zisky mají tendenci přecházet přes hranice, což je bod, ve kterém se vymáhání práva obvykle zastaví.

„Všichni velcí podvodníci, všichni členové mafie a všechny teroristické skupiny mají jedno společné: praní špinavých peněz,“ řekla Holková. „Takže zlaté pravidlo zní: řiďte se penězi.“

Praha je vlastně po Londýně a Vídni třetím největším evropským uzlem, pokud jde o praní špinavých peněz, říká redaktor CCIJ Jaroslav Vormánek. Rusové, Ázerbájdžánci a Kazaši jsou podle něj v České republice zvláště aktivní, pokud jde o plány, jejichž cílem je, aby zisky z trestné činnosti vypadaly legitimně.

Jeden z největších úspěchů organizace za sedm let její existence se soustředil kolem tehdejšího šéfa zpravodajské služby Makedonie (dnes Severní Makedonie) Sasso Mijalkova, který tajně investoval do nemovitostí v České republice. Když Pavla Holková a makedonská zpravodajka Saška Cvětkovská Rozbil jsem příběh Majitel špión V roce 2014 ho to pomohlo vynutit si odchod z úřadu.

„To byla první trhlina ve zdi,“ řekla Holková. „Po této zprávě, kterou znovu zveřejnila makedonská média, se objevily další a další trhliny a do dvou let vláda padla.“

Česká reportérka a Cvetkovská později za práci na případu vyhráli Cenu Evropské unie za investigativní žurnalistiku, což nakonec vedlo k tomu, že byl Mijalkov souzen za zneužití pravomoci.

Redaktor Jaroslav Furmánek, veterán četných redakcí, který je o desítky let starší než většina jeho kolegů z CCIJ, říká, že mezi čtenáři jeho elegantně navrženého webu patří policejní a bezpečnostní činitelé, kteří bojují proti organizovanému zločinu, obchodu s drogami a infiltraci teroristů do češtiny. území. Ruští a čínští špióni.

Zdroje pro vyšetřování

Furmánek řekl, že neziskovka je v českém prostředí téměř unikátní v tom, že dává novinářům čas věnovat se důležitým příběhům. „Nikdy jsem se nesetkal se situací, kdy by měl novinář tři týdny nebo měsíc na to, aby připravil dobrý článek.“

Šéf Syndikátu novinářů Adam Černý věří, že unie zaujímá na poli lokálních médií unikátní a cenné postavení.

„České centrum pro investigativní žurnalistiku podporuje tento druh novinářských projektů, které vyžadují spoustu času a investic a které si při zhoršujících se ekonomických podmínkách tradiční média často nemohou dovolit,“ řekl Černý.

Pavla Holková říká, že zhoršující se politické podmínky ztěžují realizaci složitých žurnalistických projektů v České republice, která je na ústupu. Index svobody tisku Reportéři bez hranic A dal jsem 40y Ze 180 států v loňském měření.

Částečně je to proto, že velká média se chopí místní oligarchové, jako je Andrej Babiš, který je nyní českým premiérem. Navíc je na veřejnoprávní média vyvíjen značný tlak, mimo jiné ze strany prezidenta Miloše Zemana, který je známý „vtipy“, jako je použití falešné pušky Kalašnikov s nápisem „Pro novináře“ na tiskové konferenci.

CCIJ spolupracuje s Denick N — české noviny s velkou online přítomností založené v roce 2018 — vždy, když publikovaly velký místní příběh, výrazně rozšířily své potenciální publikum.

Inspirující k následování

Centrum zahrnuje asi 10 novinářů, z nichž někteří pracují na částečný úvazek. Organizace měla v roce 2019 rozpočet přibližně 110 000 EUR. Spoléhá se výhradně na granty a dary, včetně Nadační fond nezávislé žurnalistikyVytvořila skupina českých podnikatelů. Organizace je schopna seriózně plánovat pouze devět měsíců předem v kteroukoli danou dobu.

I když bude pokračovat v přeshraniční spolupráci, v budoucnu CCIJ plánuje poskytovat podrobnější zprávy týkající se České republiky.

Několik zpravodajů Centra se v poslední době zaměřilo na procesy v Bratislavě s údajnými vrahy Kuciaka a Kušnírové.

Pavla Holková, která se ohlíží dva roky po jejich strašlivých vraždách, říká, že v té době byly dodržovány správné postupy týkající se digitální bezpečnosti a dalších opatření a dnes by nedělala nic jinak.

Vraždy navíc prezidentku CCIJ nepřiměly k přehodnocení své kariéry. „Nikdy jsem o tom nepochybovala, právě naopak,“ řekla a dodala, že totéž platí pro její tým. „Cítili jsme, že kdybychom mlčeli, vyhráli by, protože zabili Jana a chtěli, abychom přestali podávat zprávy. Musíme dělat pravý opak a být motivovanější a produktivnější, pokud jde o zpravodajství.“