Kyperský mladík představuje hrozbu pro stranu Stevena Davise v Evropské lize

Steven Davis stojí před úkolem stimulovat Rangers po jejich víkendové porážce s Aberdeenem

Evropská liga, skupina C: Aris Limassol – Rangers místo: Stadion Alphamega, Kolossi datum: čtvrtek 5. října Začínající: 17:45 GMT Dosah: Poslouchejte BBC Radio Scotland Extra/DAB/810MW a živý komentář na webu a v aplikaci BBC Sport

Navzdory znepokojivé povaze událostí ve dnech, které předcházely jejich cestě do Aris Limassol, jdou Rangers do čtvrtečního večerního zápasu s vědomím, že vítězství na Kypru je postaví do vynikající pozice na dva zápasy v kampani Evropské ligy.

Těsná, ale zasloužená výhra nad Realem Betis, který bude favoritem na domácí porážku Sparty Praha v druhém zápase skupiny C, znamená, že Rangers by se proti Čechům mohli ocitnout o tři body nad čelem tabulky.

Hodně záleží na tom, jak zraněním zasažený tým Rangers zareaguje na vyhození manažera Michaela Balea a jmenování Stevena Davise správcem.

Severní Ir působí tiše, pokorně a přemýšlivě, ale jeho rodokmen ve hře jistě vzbudí respekt v šatně, ve které byl klíčovou postavou během dvou kouzel jako hráč.

Jeho bezprostředním úkolem je zvýšit úroveň týmu odpovědného za nejhorší start klubu do ligové sezóny od první sezóny Stevena Gerrarda v roce 2018.

Bale nadšeně mluvil o svých osobních setkáních s hráči, než je v létě podepsal, protože se chtěl těmto potenciálním hráčům podívat do očí a ujistit se, že mají nejen talent potřebný k hraní za Rangers, ale také postavu. Požadované.

Tyto pocity vyjádřili Sam Lammers, Cyril Desers, Jose Cifuentes a další, přičemž každý hovořil o Baleově filozofii, taktice a vizi.

Objevily se však jen krátké záblesky toho, že se něco z toho naplnilo, protože noví hráči nedokázali dostát účtování, které jim předložil muž, který je do Ibroxu přivedl.

Hlavní otázka zní: Dokáže Davis a nový stálý manažer po svém jmenování přesvědčit tyto hráče, aby podávali dobré výkony, nebo prostě nejsou na úrovni, za kterou si Bale myslel, že jsou?

Rangers si sotva mohou dovolit přestavbu, protože v létě utratili spoustu peněz a během 12 měsíců vyplatili dva manažery.

Vzhledem k absenci mnoha nejlepších hráčů týmu (Tom Lawrence, Todd Cantwell, Nico Raskin) může tento zápas mimo domov s kyperskými mistry představovat obtížnou zkoušku pro Daviese a jeho tým v jejich prvním zápase s týmem.

Ares má schopnost zranit Strážce

Aris Limassol řídil v první zápasový den pražskou Spartu

Tak co Aris Limassol? Po zisku jejich prvního titulu v minulé sezóně to pro ně není zrovna dobré.

O víkendu prohráli s městským rivalem Apollonem, potřetí ztratili body v prvních šesti ligových zápasech.

V Evropě teprve podruhé, poté, co minulou sezónu prohráli v kvalifikaci Conference League s Neftsi Baku, vypadli také v kvalifikaci Ligy mistrů, než porazili Slovan Bratislava a kvalifikovali se do první skupinové fáze.

V úvodní den dali Spartě Praha pořádně zabrat, než nakonec v české metropoli prohráli 3:2, takže by bylo bláhové předpokládat, že se Rangers objeví a pohodlně se o věci postarají.

Nedávný obrat v Arisově jmění přišel v důsledku převzetí běloruského podnikatele Vladimira Fedorova, jehož peníze mu pomohly stát se vážnou silou kyperského fotbalu.

Jeho krajan, 35letý Alexej Shpilevsky, byl jmenován hlavním trenérem poté, co vyhrál ligu v Kazachstánu s Kiratem, a rychle dovedl Aris k prvnímu titulu.

Toto vítězství přišlo s pomocí hvězdného hráče Alexandra Kokorina, který má pestrou historii.

S 12 góly ve 48 zápasech za Rusko je 32letý hráč na hostování na svou druhou sezónu z Fiorentiny a má působivý rodokmen na domácí úrovni, s 13 góly a potvrzeným oceněním Hráč roku z minulé sezóny.

Jeho čas strávený v ruském vězení za „chuligánství“ však vykresluje méně působivý obrázek. Spolu s dalším bývalým mezinárodním hráčem Pavlem Mamajevem byli odsouzeni za napadení vládního činitele.

Po odpykání trestu jsou však spolu s gabonským křídelníkem Shafi Babikou a slovenským záložníkem Juliusem Szokem hráči, kteří by mohli zkombinovat, aby byl konec těžkého týdne pro Rangers složitý.