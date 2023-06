[Guide] Honkai Star Rail – Musíte vytáhnout stříbrného vlka

Nicméně hlavní důvod, proč to rozhodně stojí za to 180 pruhů hvězdných drah spočívá v tom, že její dovednost, Povolování změn, jí umožňuje přivést koho chce, kdykoli chce. Díky možnosti vytvářet typy slabin na nepřátelích na základě vaší týmové sestavy můžete efektivně dát dohromady tým s jedním prvkem; Celý tým vašich oblíbených kvantových jednotek pro procházení obsahu, který pro ně nemusí být možný kvůli omezením typu zranitelnosti.

Na základě svého balíčku, jak je uvedeno výše, Silver Wolf vypadá jako skvělá postava, kterou byste měli mít ve svém balíčku bez ohledu na to, jaký herní styl může neustále odhalovat nepřátelskou jednotku svým talentem tím, že útočí na nepřítele, stejně jako její Ultimate, která snižuje nepřítele na jediného. target DEF ideální pro boj s bossy v simulovaném vesmíru.

Hlavní statistiky, na které bych se zaměřil, by byla míra zásahu a SPD (protože chcete, aby opotřeboval své debuffy, než přijde na řadu vaše DPS) a další by zahrnovaly HP a DEF, abyste mohli pokračovat v bojích déle, aniž byste museli příliš hlídat. Můžete se také rozhodnout zvýšit kvantové poškození, obnovu energie a dokonce i útok, pokud budete mít větší důvěru ve spolupráci vašeho týmu při vzájemném udržování naživu.

Pro plošné dekorace, Pan-galactic Business Enterprise Group Bude to pro ni skvělé, protože dokončením komba získá Silver Wolf 10% nárůst zásahu při zásahu a zároveň jí dá další útok rovnající se 25% aktuálního zásahu zásahu za nějaké další poškození.

Navrhněte světelné kužely

V ideálním případě se pětihvězdičkový světelný kužel, který je součástí dodávky, nazývá Silver Wolf vysoký déšť Bude to pro ni nejvhodnější, protože zvýší její zásahovou míru o 24% a pokud má nepřítel 3 nebo více debuff bodů, ATK Stříbrného vlka zvýší její zásah o 12%. A nejen to, pokud střídáte základním, dovednostním nebo konečným útokem, existuje 100% základní šance implantovat Aether Code náhodnému nepříteli. Nepřátelé s Aetherovým žetonem utrpí jednorázové poškození o 12 % vyšší.

Pokud jde o možnosti volné hry, některé světelné kužely, které přicházejí na mysl vhodné pro Silver Wolf, jsou následující:

ve jménu světa (5 hvězdiček)

Přestože hra není zcela zdarma, můžete si ji zakoupit v obchodě s Undying Starlight. Světelný kužel je pro ni užitečný díky vylepšené míře zásahu nárazem a také útoku. Ideální pro ty, kteří staví Silver Wolfa více zaměřeného na DMG.

před zahájením výukového úkolu (4 hvězdičky)

Tento kužel světla lze také získat zdarma prostřednictvím události ve hře a je užitečný pro Silver Wolf, protože zvyšuje míru zásahu efektu a regeneruje jej o 4 energie při útoku na nepřátele, kteří mají sníženou DEF.

Prázdný (3 hvězdičky)

Na začátku bitvy vám zvýší míru zásahu efektu po stanovený počet tahů.

Výše uvedené světelné kužely jsou dostupné pro většinu lidí, pokud se snažíte uložit Undying Starlight pro jiný světelný kužel nebo pro budoucí použití 4-Star Light Cone, před zahájením výukové mise je skvělým zástupným symbolem pro Stříbrného vlka. hrát kolem jeho balíčku více ve srovnání s 3 hvězdičkami Light Cone Void. I když neměly stejný účinek, jako kdyby to byl nepřetržitý déšť, tyto kužely světla stačily k tomu, aby se Stříbrný vlk stal bez ohledu na to mocným spojencem v poli.

Závěrečné myšlenky

Silver Wolf není složitá jednotka na sestavení, je velmi všestranný a může se hodit do jakéhokoli herního stylu, což z něj pro mě osobně dělá must have item. Schopnost ladit chyby na nepřátelích a také přiřazovat typy slabosti spojencům pomůže každému týmu, který se snaží vyčistit vyšší fáze simulovaného vesmíru nebo jiný náročný obsah.

Je také použitelný, aniž byste jej museli portovat na e6, což je příjemná funkce. Nicméně, pokud jde o světelné kužely, také bych navrhoval pokusit se kreslit alespoň 10x k jejímu světelnému kuželu, jen abyste zkusili své štěstí. Incessant Rain dělá pro Silver Wolf hodně a pomůže Trailblazerům s budoucím obsahem, pokud se ona a Incessant Rain spojí.

