Dvojice Kim Kardashian uvězněna poté, co se pokusila propašovat miliony v hotovosti

Britka byla chycena při pokusu o pašování miliónů hotovosti z Velké Británie v kufrech.

Národní kriminální agentura země začala vyšetřovat 30letou Taru Hanlonovou v říjnu loňského roku poté, co jí byl odepřen nástup na let z Londýna do Dubaje.

Hanlon, který byl britskými médii popsán jako hvězda televizní reality show Kim Kardashian, zpočátku popíral, že by nějaké peníze existovaly, ale příslušníci pohraniční stráže našli téměř dva miliony liber v hotovosti ve svazcích zabalených do pěti kufrů, které měla v držení, prohlášení od agentury.

NCA uvedla, že balíčky byly pokryty kávou ve zjevném pokusu skrýt je před sebráním čichacími psy.

Hanlon z Leedsu byl zatčen za praní peněz.

Vyšetřovatelé sledovali její cestovní vzorce v měsících před jejím zatčením a zjistili, že podnikla další tři cesty do Dubaje v červenci a srpnu 2020.

Dubajské úřady informovaly NCA, že Hanlon při každé příležitosti oznámila, že při příjezdu nosila hotovost přes 1 milion liber.

Hanlon přiznala, že byla převezena do hotelu v Londýně, aby si vyzvedla zavazadla a zaplatila své letenky a hotelové účty.

Vyšetřovatelé objevili na jejím telefonu textové zprávy, které naznačovaly, že účtuje přibližně 3 000 liber za cestu.

V dopise anonymní osobě se Hanlon chlubil: „3 velké společnosti … s touto výplatou a mé dluhy, které následují, se rozloučí.“

Plány na nábor dalších

Další zprávy naznačovaly, že hledá nábor dalších, a odkazovala na práci jako na „dokonalý život“ s „několika dny na slunci a několika dny doma“.

Hanlon se později přiznal k obvinění z praní peněz.

Soudce korunního soudu v Isleworthu ji v pondělí odsoudil na dva roky a 10 měsíců vězení.

„Hanlon z Velké Británie propašoval více než 3,5 milionu liber v hotovosti z trestných činů a byl chycen s dalšími dvěma miliony liber,“ uvedl ve svém prohlášení hlavní vyšetřovací důstojník NCA Ian Truby.

Truby dodal, že peníze „bezpochyby pocházely z organizovaného zločinu“.

„Tara Hanlon si myslela, že bude žít létajícím životním stylem, místo toho si nyní odpykává trest odnětí svobody. Doufám, že její příběh bude varovným příběhem pro ostatní, kteří by mohli uvažovat o tom, že udělají totéž.“

Po Hanlonově zatčení byla identifikována řada dalších držitelů peněz, u nichž existuje podezření, že jsou napojeni na stejnou síť praní peněz.

Český občan Zdeněk Camaret (38) byl zadržen, když se v listopadu loňského roku pokusil nastoupit na let z Londýna do Dubaje v hotovosti v hotovosti 1,3 milionu liber.

Vyšetřovatelé zjistili, že podnikl dvě předchozí cesty, v červenci a srpnu. Cammaret se přiznala k trestným činům praní peněz a v březnu byla odsouzena ke dvěma letům vězení.

V květnu bylo při sérii razií po Velké Británii zatčeno dalších osm lidí. Během vyšetřování byli propuštěni, zatímco vyšetřování pokračuje.