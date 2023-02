V roce 1931 A.A Jmenuje se belgický kosmolog Georges Lemaitre Astronom byl šokován.

Možná, řekl v provokativním článku, naše kosmická vesmírná rozlehlost mohla začít úplně jako velmi malý singulární bod asi před 14 miliardami let. Nicméně pokračoval, blob možná explodoval a nakonec se rozlil do obrovského světa, kterému říkáme Vesmír – světa, který se stále řítí všemi směry, jako by to byl nezkrotný balón.

Pokud je to pravda, pak to znamená, že náš vesmír neexistoval vždy. To znamená, že musel mít začátek.

Poté, v roce 1965 – rok předtím, než Lemaitre zemřel – vědci použili Discovery Kosmické mikrovlnné záření pozadí Abychom konečně poskytli nepopiratelný důkaz této teorie.

Dnes tomu říkáme Velký třesk.

A 31. prosince belgický národní veřejnoprávní rozhlas pro Vlámské společenství – Radio Vlaame- en Televisieomroeporganisatie neboli VRT – Obnovil něco velmi skvělého.

Předpokládá se, že jde o jediné dochované video Lemaître.

Ještě lepší je, že tyto vzácné záběry, odvysílané v roce 1964, jsou rozhovorem s uznávaným fyzikem, ve kterém diskutuje o tom, co nazývá „hypotézou prvotního atomu“, neboli základem jeho slavné teorie velkého třesku.

„Bylo zjištěno, že filmový soubor byl špatně klasifikován a Lemaitreovo jméno bylo špatně napsáno,“ uvedla členka VRT Archives Kathleen Bertrimová v prohlášení. Výsledkem bylo, že rozhovor zůstal po léta nevysledovatelný. Ale jednoho dne, když zaměstnanec skenoval několik svitků filmu, najednou na záběrech poznal Lemaîtra a uvědomil si, že narazil na zlato.

Samotný rozhovor byl veden ve francouzštině – a je k dispozici ve vlámských titulcích, pokud ho chcete sledovat online – ale ve snaze film zpřístupnit širšímu publiku, odborníci Tento měsíc jsem vydal článek Poskytuje anglický překlad klipu v délce přibližně 20 minut.

„Ze všech lidí, kteří přišli s rámcem kosmologie, se kterým nyní pracujeme, existuje jen velmi málo záznamů o tom, jak mluvili o své práci,“ Satya Goncho A. Goncho, vědec z Národní laboratoře Lawrence Berkeley National Laboratory DOE, který vedl překlad, uvedl v prohlášení. „Slyšet variace fráze a jak se o věcech diskutovalo… je to jako nahlížet časem.“

Pročíst si celou diskuzi je vlastně docela zajímavé. Je neuvěřitelné vidět, co musel vědec říci doslova o myšlenkách, které nakonec změní běh dějin, fyziky a dokonce i lidské perspektivy.

Je také docela překvapivé, jak jasná, poutavá a svěží diskuse působí. Skoro jako podcast.

Zde jsou některé hlavní body

„Před velmi dlouhou dobou, před expanzní teorií vesmíru (asi před 40 lety),“ řekl Lemaître podle textu tazateli, „jsme očekávali, že vesmír bude statický. Nečekali jsme, že se nic nezmění.“

Pokračuje, že takový koncept nazývá předpojatou představou, čímž naznačuje, že s tím ve skutečnosti nikdo neměl žádnou zkušenost. Důkazy dokazující, jak statická byla struktura prostoru a času. Jak však říká Lemaître (což nyní s jistotou víme), mnoho důkazních faktů potvrzuje expanze Vesmír.

„Uvědomili jsme si, že musíme vzít na vědomí změnu,“ řekl. Ale ti, kteří chtěli, aby nedošlo k žádné změně… Svým způsobem říkali: ‚I když můžeme jen uznat, že se to mění, mělo by se to měnit co nejméně.‘

Na této frontě Lemaître poukazuje na přesvědčení astronoma Freda Hoyla, který v té době pevně prosazoval skutečnost, že náš vesmír je „pevný“ neboli neměnný. Hoyle byl překvapivě prvním člověkem, který použil výraz „velký třesk“ k popisu toho, co Lemaître navrhoval, ale udělal to s kadencí. výsměch. Jméno však zůstalo.

To neznamená, že nikdo nepodporuje teorii rozpínání vesmíru.

To udělala spousta fyziků, včetně zejména Alberta Einsteina a Edwina Hubbla (ano, jmenovec Hubbleova vesmírného dalekohledu). Ve skutečnosti to byl Hubble, který vědecké komunitě ukázal, proč se vesmír rozpíná všemi směry. V Kalifornii opět použil obrovský dalekohled v roce 1929 Zaznamenat, jak daleko jsou od nás galaxie v průběhu času.

V kombinaci s pozorováními HST pomohl Lemaîtreův článek z roku 1927 přesvědčit většinu astronomů, že náš vesmír se zcela nafukuje.

„Lemaître a další nám poskytli matematický rámec, který tvoří základ našeho současného úsilí porozumět našemu vesmíru,“ řekl Gontcho A Gontcho.

Například Gontcho A Gontcho také poukazuje na to, jak nám znalost rychlosti rozpínání vesmíru pomáhá studovat obtížnější aspekty vesmíru, jako jsou velké Tajemství temné energie.

Kupodivu se zdá, že temná energie nutí náš vesmír expandovat mnohem rychleji, než by měl, a dokonce způsobuje, že se s postupem času pohybuje rychleji a rychleji.

Druhá polovina Lemaîtrova rozhovoru se nezaměřuje na vědecké implikace jeho teorie, ale na filozofické, dokonce náboženské implikace. Kromě toho, že byl Lemaître známým kosmologem, byl slavným katolickým knězem.

Tazatel se ho například zeptal, zda myšlenka, že vesmír musí mít počátek, má nějaký náboženský význam. Lemaitre odpověděl jednoduše slovy: „Neobhajuji prvotní atom pro žádný postranní náboženský motiv.“

V tuto chvíli však kosmolog říká, že další podrobnosti o tomto tématu lze nalézt v samostatném rozhovoru. Lemaître postrčil tazatele o něco dále a zeptal se, jak budou náboženské autority reagovat na jeho teorie.

Lemaître se proto dotýká především toho, jak jsou otázky o významu, kdy, proč a jak vznikl počátek času – náboženský či nikoli – druhem debaty. Řekl: „Počátek je tak nepředstavitelný, tak odlišný od současného stavu světa, že taková otázka není položena.“

I když Bůh teoreticky existuje, říká, že nevěří, že by existence Boha byla v rozporu s vědeckou povahou astronomické teorie.

„Pokud Bůh podporuje galaxie, pak jedná jako Bůh,“ řekl Lemaitre. „Nepůsobí jako síla, která by šla proti všemu. Není to hodinář Voltaire, kdo musí čas od času natahovat hodinky, je to… [laughs]. tam!“