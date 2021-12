Jak používat chytré reproduktory jako zvukový systém domácího kina

Nastavení domácího kina můžete vytvářet pomocí Amazon nebo Apple Gear. obrázek : Amazonka

Není známo, že by televizory měly nejlepší vestavěný zvuk, ale nákup sady reproduktorů pro zesílení zvuku může být problém (nemluvě o nákladech). ale proč nebo lze použít a Chytré reproduktory, které již vlastníte pro upgrade vašeho domova Můj hlas , což přidává další úroveň ponoření do vašich filmů, pořadů a hudby.

nějaký Inteligentní reproduktory jsou již nyní schopny napumpovat slušnou úroveň hlasitosti, zejména řada Amazon Echo. T je to standardní Echo 4. generace 100 $ Poskytuje slušný zvuk Existuje také 200 $ Echo Studio Vynikající kvalita zvuku, rovnoměrný zvuk 130 $ Echo Sub vytáhnout basy.

Bohužel zatím nemůžete používat chytré reproduktory Nest nebo Chromecast k dokončení domácího kina; Vlastnosti slavnostně slíbil Před více než rokem se ale neobjevila. Pokud jste předplatiteli Amazon nebo Apple Gear, máte štěstí. Zde je návod, jak začít.

Apple HomePod

Můžete použít HomePod a HomePod mini Reproduktory jako audio nastavení pro váš televizor, pokud je k němu připojen 4K box Apple TV. Funguje to s jedním nebo dvěma reproduktory, které musí být přiřazeny do stejné místnosti jako vaše Apple TV 4K v aplikaci Home na vašem iPhonu, iPadu nebo nebo Mac a pokryje všechny zvuky, Včetně kliknutí na navigaci. K tomuto účelu nelze použít reproduktory třetích stran, i když jsou kompatibilní s bezdrátovým standardem AirPlay 2.

Pokud používáte dva reproduktory HomePod, musíte je před připojením k Apple TV 4K nastavit jako stereo pár. Otevřete aplikaci Home v iOS nebo iPadOS a poté stiskněte a podržte HomePod. Klepněte na ikonu ozubeného kolečka Nastavení a vyberte Vytvořte stereo pár Výběr druhého reproduktoru a dokončení procesu párování.

Reproduktory vašeho HomePodu by měly být detekovány automaticky. Snímek obrazovky : tvOS

Abyste se ujistili, že Apple TV 4K a související reproduktory jsou ve stejné místnosti v aplikaci Domácnost, znovu dlouze stiskněte na příslušném zařízení, abyste získali přístup k jeho nastavení, poté pokoj, místnost. Pokud potřebujete vytvořit novou místnost pro nastavení domácího kina, je to Místnost + (Plus) v pravém horním rohu domovské stránky rezidence kartu, pak přidat pokoj.

Při příštím spuštění Apple TV 4K byste měli být schopni vybrat soubor Používejte jako reproduktory Apple TV možnost, která se objeví na obrazovce. Pokud zprávu nevidíte, můžete ke stejné možnosti přistupovat otevřením aplikace Nastavení na Apple TV 4K. Vybrat Video a audio, a pak audio výstupa poté vyberte HomePod nebo pár HomePod, který chcete použít. Je také možné přejít do aplikace Home Klepnutím a podržením ikony Apple TV 4K a poté výběrem ikony Nastavení a výchozí audio výstup.

Amazon Echo

Aby to fungovalo se zařízeními Amazon -Potřebujete jeden nebo více reproduktorů Echo a také zařízení Fire TV připojené k vašemu televizoru. Všechna zúčastněná zařízení musí být propojena se stejným účtem Amazon, což by již mělo platit, pokud vše nakonfigurujete prostřednictvím aplikace Alexa v telefonu.

otevři Hardware kartu a potom klepněte na + (znaménko plus) a Kombinujte reproduktory. Vybrat domácí kinoPoté byste měli být schopni vybrat své zařízení Fire TV ze seznamu, který se objeví. Poté si můžete vybrat jedno nebo dvě zařízení Echo pro použití jako jeden reproduktor nebo stereo pár a volitelně můžete do konfigurace také přidat Echo Sub. Pokud používáte dva hlavní reproduktory, můžete nastavit levý a pravý model.

Nastavení echa se spravuje pomocí aplikace Alexa. Snímek obrazovky : Alexa

Dalším krokem je pojmenování nastavení domácího kina Chcete-li usnadnit přístup v pozdější fázi, přiřaďte jej k místnosti nebo skupině ve vaší domácnosti. Poté budete muset obrátit svou pozornost na svůj televizor, kde by vám měl Fire stick nebo box umožnit dokončit nastavení. První zpráva, kterou byste měli vidět, vám dá možnost zobrazit náhled nastavení zvuku, které jste právě vytvořili Abychom se ujistili, že vše funguje.

Nové nastavení můžete v případě potřeby upravit ze spodní části souboru Hardware kartu v aplikaci Alexa. Mějte na paměti, že některé reproduktory Echo mají aux výstupy, takže můžete připojit větší, lépe znějící reproduktor a přitom stále využívat konfiguraci domácího kina nastavenou prostřednictvím aplikace Alexa.