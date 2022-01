Muž byl odstraněn ze seznamu transplantací kvůli stavu vakcíny

Muž ze severní části státu byl prohlášen za neaktivního na seznamu transplantovaných ledvin poté, co řekl, že neplánuje dostat vakcínu COVID-19. Jason Wilson z Easley trpí selháním ledvin od svých 10 let. Na chvíli se jeho stav zlepšil, řekl. Ale asi před dvěma lety začal s dialýzou a byl zařazen na seznam MUSC Health pro transplantaci ledviny. Bylo to v listopadu. 1, že dostal dopis od zdravotního systému, ve kterém bylo uvedeno, že pokud nedostane vakcínu COVID-19 do ledna, bude převeden do neaktivního stavu. 1, 2022. „Pokud si nepřejete být očkováni, přesuneme vás do neaktivního stavu, dokud nebudeme schopni ověřit doklad o provedeném očkování,“ stálo v něm částečně. Wilson řekl, že je snaha dostat ho na palubu. . „Těsně předtím, než mě přesunuli do neaktivního stavu, mi zavolala manažerka tam dole v MUSC a ona se mě zeptala, co to bude trvat, co mohou udělat, aby mě přiměly k výstřelu? A řekl jsem: Čas, kdy nemůžeš nic říct,“ řekl Wilson. Mluvčí sdílel prohlášení s WYFF News 4 o této politice. „MUSC Health je součástí rostoucího počtu transplantačních center, která kladou stejný požadavek, a to kvůli ohromným důkazům o zlepšení výsledků pacientů po transplantaci u těch, kteří jsou očkovaní. Před klesající kandidaturou na transplantaci je vynakládáno veškeré úsilí na pochopení zdůvodnění individuálního odmítnutí vakcíny a snížení překážek nebo dezinformací souvisejících s přijímáním vakcíny. V rámci transplantačního procesu kromě COVID-19 požadujeme absolvování mnoha očkování a zdravotních vyšetření (kolonoskopie, mamografy, pap stěry atd.). Vakcíny. Všechny tyto požadavky mají zajistit bezpečný a úspěšný výsledek po transplantaci,“ řekla Heather Woolwineová, která ve společnosti MUSC působí jako ředitelka pro styk s veřejností, vztahy s médii a prezidentskou komunikaci. Wilson řekl, že mu lékaři řekli, že na diagnózu má asi 5 až 7 let. Nyní je ve druhém ročníku. „Za mě právě teď vím, že mám trochu pracovního prostoru, abych se mohl zdržet, abych viděl, co se stane v budoucnu,“ řekl. „Vidím to jako neetické, nelidské a věřím, že je to protiústavní,“ řekl státní zástupce. Ashley Trantham, který zastupuje oblast Pelzer v Greenville County. Trantham slyšel o Jasonově příběhu a po neúspěšných pokusech dostat ho zpět na seznam se obrátil jiným směrem. „Jediná další věc, kterou pro něj napadám udělat, bylo podat zákon, který říká, že žádný nemocniční systém nemůže někomu odepřít příležitost k tomuto život zachraňujícímu postupu na základě jeho statusu očkování proti COVID,“ řekla. Řekla, že návrh zákona také oslovuje pojišťovny, aby zajistily, že nemohou odmítnout krytí. Tranthamová uvedla, že doufá, že zákonodárci s návrhem zákona pokročí. Mezitím Wilson řekl, že doufá, že se požadavek na očkování proti COVID časem zmírní. „Možná, že mohou trochu zálohovat na očkování a nechat to tak, jak je vysoce doporučeno jako očkování proti chřipce,“ řekl.

Muž ze severní části státu byl prohlášen za neaktivního na seznamu transplantovaných ledvin poté, co řekl, že neplánuje dostat vakcínu COVID-19. Jason Wilson z Easley trpí selháním ledvin od svých 10 let. Na chvíli se jeho stav zlepšil, řekl. Ale asi před dvěma lety začal s dialýzou a byl zařazen na seznam MUSC Health pro transplantaci ledviny. Bylo to v listopadu. 1, že dostal dopis od zdravotního systému, ve kterém bylo uvedeno, že pokud nedostane vakcínu COVID-19 do ledna, bude převeden do neaktivního stavu. 1, 2022. „Pokud si nepřejete být očkováni, přesuneme vás do neaktivního stavu, dokud nebudeme schopni ověřit doklad o provedeném očkování,“ stálo v části. Wilson řekl, že byla snaha dostat ho na palubu. „Těsně předtím, než mě přesunuli do neaktivního stavu, mi zavolala manažerka tam dole v MUSC a ona se mě zeptala, co to bude trvat, co mohou udělat, aby mě přiměly k výstřelu? A řekl jsem: Čas, kdy nemůžeš nic říct,“ řekl Wilson. Mluvčí sdílel prohlášení s WYFF News 4 o této politice. „MUSC Health je součástí rostoucího počtu transplantačních center, která kladou stejný požadavek, kvůli ohromujícím důkazům o zlepšení výsledků pacientů po transplantaci u těch, kteří jsou očkovaní. Před klesající kandidaturou na transplantaci je vynakládáno veškeré úsilí, abychom porozuměli důvodům individuálního odmítnutí vakcíny a snížili překážky nebo dezinformace související s přijímáním vakcíny. V rámci transplantačního procesu vyžadujeme kromě vakcín proti COVID-19 absolvování mnoha očkování a zdravotních vyšetření (kolonoskopie, mamografie, pap stěry atd.). Všechny tyto požadavky mají zajistit bezpečný a úspěšný výsledek po transplantaci,“ řekla Heather Woolwine, která ve společnosti MUSC působí jako ředitelka pro styk s veřejností, vztahy s médii a prezidentskou komunikaci. READ Kmeny koronavirů z Kalifornie ve Velké Británii bojují o nadvládu Wilson řekl, že mu lékaři řekli, že na diagnózu má asi 5 až 7 let. Nyní je ve 2. ročníku. „Právě teď vím, že mám trochu pracovního prostoru, abych se držel, abych viděl, co se stane v budoucnu,“ řekl. „Vidím to jako neetické, nelidské a věřím, že je to protiústavní,“ řekl státní zástupce. Ashley Trantham, který zastupuje oblast Pelzer v Greenville County. Trantham slyšel o Jasonově příběhu a po neúspěšných pokusech dostat ho zpět na seznam se obrátil jiným směrem. „Jediná další věc, kterou pro něj napadám udělat, bylo podat zákon, který říká, že žádný nemocniční systém nemůže někomu odepřít příležitost k tomuto život zachraňujícímu postupu na základě jeho statusu očkování proti COVID,“ řekla. Řekla, že návrh zákona také oslovuje pojišťovny, aby zajistily, že nemohou odmítnout krytí. Tranthamová uvedla, že doufá, že zákonodárci s návrhem zákona pokročí. Mezitím Wilson řekl, že doufá, že se požadavek na očkování proti COVID časem zmírní. „Možná, že mohou trochu zálohovat na očkování a nechat to tak, jak je vysoce doporučeno jako očkování proti chřipce,“ řekl.