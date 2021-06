Billy Gilmore a Kieran Tierney získávají nadšené komentáře o Anglii, protože jejich spoluhráči poskytují pohled na skotské mistrovství Euro 2020.

Rhys James věří, že narozeninový chlapec Billy Gilmore je jedním z nejlépe se rozvíjejících talentů na světě.

A jeho anglický týmový kolega Bukayo Saka varoval své spoluhráče, že skromný šampión Skotska Kieran Tierney je nadšený, že bude zářit ve Wembley a v celém euru.

Gilmore, kterému se zítra stane 20, vklouzl do centra pozornosti vedle Jamese v Chelsea s ukázkami, které ho postavily do sporu o místo v úvodním utkání jeho strany proti České republice v pondělí.

Duo se plně objevilo na Stamford Bridge společně v zápase Carabao Cup proti Grimsby Town v září 2019.

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a získejte nejnovější sportovní zprávy zasílané každý den přímo do vaší doručené pošty. Pokrýváme všechny informace o vašem oblíbeném klubu ve formě článků, videí a podcastů. Náš zpravodaj dorazí denně ve 12:00 a poskytne vám přehled nejlepších příběhů, které jsme za posledních 24 hodin probrali. Chcete-li se zaregistrovat, jednoduše zadejte svou e-mailovou adresu do odkazu zde. A pokud jste tak ještě neučinili, nezapomeňte se připojit ke konverzaci na našem webu Skupiny na Facebooku A Sportovní přihlášení na Instagram.

O necelé dva roky později mohli oba hrát velké role na významném turnaji a dokonce si dnes večer mohli každý týden proti sobě, když síly Steva Clarka odejdou do Wembley.

James trvá na tom, že jeho spoluhráč je předurčen k tomu, aby se stal jedním z nejlepších hráčů na světě.

Řekl: „Billy je jedním z nejlepších mladých hráčů přicházejících do Chelsea a je také jedním z nejlepších mladých hráčů na světě.

“Je to skvělý chlapec a myslím, že jeho schopnost mluví sama za sebe.”

„Žertování s Baileym ještě nezačalo, ale jakmile projdeme první chorvatský zápas, jsem si jistý, že to začne i poté.“

Vzhledem k tomu, že Gilmore původně bojoval o místo, bude Tierney mezi prvními jmény Clarkova týmu v eurozóně.

Bývalá keltská hvězda si užívala skvělou sezónu v Arsenalu a nyní se chce uplatnit na významném turnaji.

Saka říká, že jeho kolega Gunners je nadšený, že jde do Wembley, a řekl: „Byl v pořádku. Je velmi pokorný, ale vím, že můžu říct, jak důležitá je pro něj hra a jak moc ovlivňuje jeho zemi.“



Image credit: Getty Images



„Takže to jistě nebude snadná hra.“

Stejně jako Tierney si Saka vysloužil i fanoušky Arsenalu a jeho kapitán Pierre-Emerick Aubameyang dostal ohnivý titul Malé Chile.

Vysvětlil: Řekl to francouzsky. Jednou trénujeme jeden závěrečný dril na tréninku a pokračujeme a já pořád skóroval, střílel jsem opravdu tvrdě a Oppa mi francouzsky říkal malý chili.

„Od té doby mi volá a pak se z toho stala věc. Teď je to tak velká věc, hodně lidí mi to říká a dělají to mou přezdívkou.“

„Samozřejmě, dostal mi úžasnou sérii, kterou slíbil, že ji získá, pokud vyhrajeme FA Cup. Je to opravdu pěkné. Jsem vděčný. Miluji to. Unikátní.“

Mezitím Saka říká, že bývalý keltský útočník Freddy Ljungberg také hrál velkou roli v jeho vývoji do anglické superhvězdy.

Vysvětlil: „Byl ke mně opravdu dobrý. Od 14, kdy převzal vedení v rozvoji mého podnikání, mě vyzval způsobem, který ostatní trenéři neudělali.

“Celou cestu do týmu U23 na mě stále tlačil a dokonce i v prvním týmu mi stále pomáhal. I dnes. Měl obrovský dopad na mou kariéru.”

“Protože byl sám křídlem, měl spoustu zkušeností a zkušeností, které mi dal.”

“Napsal mi druhý den, když jsem skóroval, a napsal: Ujistěte se, že si po domě zabalíte nějaké věci, které vás budou bavit, protože vás budeme bavit, protože budeme mít spoustu volného času. Chtěl zajistit, abych zůstal šťastný.”

“Nejen fotbalový tým, je to člověk, který mi pomáhá i v osobním životě. Je to úžasný člověk.”