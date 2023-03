Střední a východní Evropa – Korunové trhy se před rozhodnutím centrální banky zklidňují a zaměřují se na očekávání snížení úrokových sazeb

PRAHA (Reuters) – Koruna ve středu polevila před zasedáním centrální banky, na kterém politici pravděpodobně ponechají úrokové sazby beze změny, i když mohou v letošním roce snížit očekávání prudkého snížení. České trhy letos snížily úrokové sazby o téměř 125 bazických bodů, i když někteří centrální bankéři nejeví ochotu spěchat s uvolňováním, protože inflace zůstává dvouciferná. Česká národní banka podle průzkumu agentury Reuters pravděpodobně ponechá hlavní úrokovou sazbu na nejvyšší úrovni za více než dvě desetiletí na 7,00 %. Maďarská centrální banka v úterý ponechala svou základní úrokovou sazbu na maximu EU ve výši 13 % a uvedla, že bude nutné ji tam udržet po dlouhou dobu. Koruna a maďarský forint byly letos největší měnou ve střední Evropě. Ve středu koruna vůči euru do 09:08 SEČ klesla o 0,2 procenta na 23,67 po testování dvoutýdenního maxima v předchozí seanci, zatímco forint vůči euru vzrostl o 0,1 procenta na 380,45. Zmírnění obav z globálních bankovních turbulencí ve středu zvýšilo chuť riskovat, což ve střední Evropě podpořilo akciové trhy, které byly všechny vyšší. Výnosy českých dluhopisů vzrostly na krátkodobých dluhopisech, zatímco výnos 10letých byl mírně nižší. „Mnoho členů představenstva (České centrální banky) zpochybnilo narativ trhu o škrtech do konce roku 2023,“ uvedl ve zprávě pro klienta Marek Lesko, obchodník Kommerkne Banca. „Pokud se guvernér rozhodne komentovat to tak či onak, mohlo by to způsobit velké pohyby na předním konci křivky.“ Česká základní úroková sazba je od poloviny roku 2022 pozastavena, protože přepracovaná centrální banka ukončila roční cyklus procházek svých předchůdců, přestože rostoucí inflace stále hledá svůj vrchol. Ostatní centrální banky v regionu se také přesunuly k politickým jednotkám, zatímco trhy hledají vodítka, kdo by mohl být první, kdo by mohl od roku 2021 odvolat prudké zvýšení úrokových sazeb. V Polsku zlotý klesl o 0,1 % na 4,684 za euro. Guvernér centrální banky země již dříve uvedl, že doufá, že snížení úrokových sazeb začne ve čtvrtém čtvrtletí. „Nedostatek signálů o snížení úrokových sazeb od (maďarské centrální banky) spolu s podobnou zprávou, kterou by (Česká centrální banka) měla vyslat ve středu, by měly snížit očekávání trhu ohledně velikosti snížení úrokových sazeb v centrální bance. a východoevropský region – letos 4,“ uvedla PKO Bank v poznámce. CEE SNAPSHO NA TRZÍCH T 1108 CET MĚNY Poslední předchozí denní změna Změna uzávěrky nabídky v roce 2023 EURCZK Český EURHUF Maďarsko 0 0 EURPLN Polský EURRON Rumunský EURHRK Chorvatský EURRSD Srbský 0 0 Poznámka: Počítáno od 1800 za den Denní změna Změna CET Zavřít změna Poslední v roce 2023 PX Praha 1308,45 1297,49 +0,84% ​​+8,88% 00 BUX Budapešť 42285,5 42119,8 +0,39% -3,44% 6 5 WIG20. Varšava <.WIG20 1703.77 1694.12 + 0.57٪ -4.92٪> .BETI Buchares 12108,4 12137,9 -0,24 % + 3,81 % t 6 5. 0,09 % -0,06 %> míra návratnosti změny denního spreadu (bid) vs. změna dluhopisu v ČR spread CZ2YT = 2 roky s CZ5YT = 5 let s CZ10YT s Polsko PL2YT = 2 roky s PL5YT = 5 let s PL10YT s FORWARD 3×6 6×9 9×12 3M mezibankovní Česko Maďarsko Polsko POZNÁMKA: ŽÁDEJTE O FRA SAZBY *********** ***** ******************* ************ *************** ***** (Reportáž Jason Hovett v Praze, Alan Charlich ve Varšavě a Gergely Szakas v Budapešti; střih Rachmi Aish)