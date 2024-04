Ankur Bhattacharjee: Ankur Bhattacharjee je hráč kriketu hrající v české lize Zprávy z Kalkaty

KOLKATA: Mladík Ankur Bhattacharjee je připraven k velkému skoku, protože bangladéšský pálkař bude tento měsíc hrát v sérii Československé ligy. Mladý indický hráč číslo 1 bude reprezentovat český tým Liga Pro, který soutěží ve druhé řadě české ligy. „Odjedu ve středu a budu hrát ligu do 26. dubna,“ řekl v úterý TOI. V poslední době vyvolal senzaci trojnásobným vítězstvím na mezistátním mistrovství republiky mládeže a juniorů ve stolním tenisu ve městě. V lednu ovládl kategorii mužů do 19 let, čtyřhru a dvouhru. 18letý hráč byl dobrým vyzyvatelem v seniorské divizi, když se dostal do čtvrtfinále a semifinále dvou po sobě jdoucích seniorských národních šampionátů. Volali mi z českého klubu, musel někde vidět moje zápasy. Trochu jsem váhal, když jsem se rozhodl k nim přidat,“ řekl. „Bude to pro mě dobrá příležitost potřít se s některými z největších jmen světového TT,“ řekl 18letý hráč, který pochází ze sportovní rodiny. Očekává se, že v lize s každým šesti týmy budou nejlepší hráči z evropských zemí a někteří z východní Asie. „Už jsem hrál v Nepálské lize. Ale tohle bude jiná výzva. Těším se na další konkurenci, která mi pomůže připravit se na seniorský okruh,“ řekl loni zlatý medailista na turnaji mládeže ve stolním tenisu v Jižní Asii. Navzdory jeho trvale dobrým výkonům však Ankur dosud nebyl objeven. Cílem je umístění v programu olympijských vítězů.

Nedávno jsme také publikovali následující články

I-League: Churchill dva dobré pro Aizawla

V I-League porazil Churchill Brothers FC Aizawl FC 2:0. Louis Okana a Lalmunawma zpečetili výhru. Churchill skončil osmý s 30 body, zatímco Aizawl skončil devátý s 25 body.

Zahajovací akce Národní hokejové ligy žen se bude konat v Ranchi od 30.

Národní ženská hokejová liga, kterou pořádá Hockey India v Ranchi, si klade za cíl rozvíjet dovednosti hráček. Zahrnuje týmy z různých států a hráčky U21, což dokazuje oddanost prezidenta HI Dilipa Dirkiho ženskému sportu.

Smriti Mandana byl vybrán jako začínající hráč pro Women's Maharashtra Premier League

Vice kapitán Smriti Mandhana bude hrát ženskou Maharashtra Premier League. Turnaj Maharashtra Cricket Association má významné hráče jako Devika Vaidya, Anuja Patil a Kiran Navgre. Jsou stanoveny prize money a aukce.