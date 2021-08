Stručný výhled: Mládež vynikající čtyř národů

Obrázky Chris Tannoy/HHOF-IIHF

Mistrovství světa juniorů je stěžejní událostí mezinárodního hokeje do 20 let, ale čtyři špičkové týmy se na závěrečné akci Four Nations minulý víkend brzy podívaly na své potenciální týmy.

Pořadatelská země uspořádala v Hodoníně v České republice show pro přítomné fanoušky a skauty. Rusové, Finové a Švédové přinesli talent, od kterého se očekává, že se objeví na jejich soupiskách WJC, ale byli také plní mnoha zástupných znaků. Tuto událost plně využili pro účely vlastního průzkumu a budování týmu, což ji odlišuje od poslední velké show.

Švédsko během této akce nevyhrálo ani jedno ze svých tří zápasů. Jejich seznam chyběl, téměř každý na světě by očekával, že bude na startovním seznamu, s několika významnými jmény jako Liam Dower-Nilsson, Alexander Ljungkrantz a Oliver Tärnström. Většina seznamu byla zaplněna „týmem B“, kteří chtěli na mapu uvést své jméno.

Bohužel pro Tre Kronor Švédové nehráli dobře a jejich výkonů bylo málo. Dower-Nilsson, potenciální kandidát Detroitu Red Wings, předvedl slušný displej s několika záblesky ofenzivního vkusu.

Åke Stakkestad byl jedním z hráčů, na které mohl zapůsobit o něco více, než se očekávalo. Devatenáctiletý Stakkestad si připsal gól a dvě asistence v myslích týmů NHL, které v této sezóně loví přebytečné talenty.

Zatímco Švédové nemohli vyhrát, Češi, Finové a Rusové si vyměnili vítězství – všechna tři zakončili dvěma výhrami a jednou prohrou. Češi jako trojúhelník napětí mezi třemi národy vyhráli bitvu o rozdíl branky plus devět – díky výbuchu nad Švédy – zatímco Finové a Rusové skončili nad průměrem.

Finové vypadali dobře ve většině ze čtyř zemí. Způsobilý křídelník Joachim Kimmel vždy patřil k jejich nejlepším hráčům a své jméno pevně vložil do diskuse o roli v první devítce mistrovství světa juniorů. Kemell byl kreativní ve své vizi a tvorbě her, přičemž využíval svou rychlost po vybalení k vyhrávání závodů v pucích a porážce obránců. Pokud dokáže udržet tuto úroveň hry směřující do sezóny Liiga, měl by teenager JYP Jyväskylä na draftu rychle vzrůst jeho jméno.

Brankář Aku Koskenvuo nepovolil ve svých dvou zápasech žádné góly, čímž dosáhl fenomenálního výkonu z jedné z nejlepších finských možností curlingu v prosinci. Výběr Vancouveru Canucks pro páté kolo roku 2021 předvedl jeho schopnost udržet si chladnou hlavu při prohnutí během několika salv proti Rusům, když na závěr udělal 35 zákroků.

Ačkoli Finsko také uvádělo mnoho jmen, která by pravděpodobně nebyla vhodná pro mládež světa, hráči jako Oliver Kapanen (Montreal) a Aleski Malinin (New Yorkers) předvedli velmi dobré výkony ve snaze vytvořit konečný zimní tým.

Ruský tým měl několik hráčů, o kterých by se dalo uvažovat pro mládež světa, ale drtivou většinu svých nejlepších hráčů nechali doma poté, co hráli na nedávném Soči Open. S potenciálem v New Jersey Devils, Shakir Mukhamadullin a Toronto Maple Leafs předpovídajících Dmitrije Ovchinnikova jako dva z nejpravděpodobnějších juniorských hráčů na světě, jsme viděli spoustu zajímavých jmen, která se snaží prosadit.

K vedení útoku pomohli dva nerozhodní útočníci, Pavel Teutnev a Ivan Dedkovsky. Ukázali dobrý pohyb puku a schopnost útočně najít své pozice a vytvářet hry všude. Zdálo se, že Rusové přišli a v každé hře udělali to, co museli. Jediná porážka Ruska vůči Finům nebyla způsobena nedostatkem vytváření šancí, když předjížděli Finy a útočili, ale Koskenvo byl na vrcholu své hry.

Hostující země skončila remízou rekordně nejlépe, ale vyhnula se gólovému rozdílu. Český národní tým měl řadu pozoruhodných jmen, jako obránce Stanislav Svozel (Columbus) a David Jezek (draft 2022), stejně jako přední útočníci Jan Mishak (Montreal) a Pavel Novak (Minnesota Wild). Hloubka týmu, ve kterém hrál, byla velkým důvodem jejich úspěchu.

Výše zmíněné Myšák a Novák (Minnesota) vystřídal Josef Koláček a byly hnacím motorem týmu po celou dobu mezinárodní přehlídky U20, což představuje 46% z jejich útočících sedmi her letos v létě společně. Všichni tři musí být zámky, aby vytvořili soupisku World Junior, a musí být jedny z nejlepších stavitelů týmů na každoroční akci U-20.

Jedním z hráčů, kteří během těchto tří her trochu skočili, byl Jacob Konyon, jeden z hráčů, kteří během těchto tří her trochu skočili. Výběr sedmého kola 2020 se neustále staví do pozice, kdy dokáže vytvářet šance a tlačit hru pozitivním směrem. Konečnovo neobvyklé očekávání útoku bylo velmi dobré a vyvinul úsilí na obou koncích ledu. Jeho role byla především v dolních šesti, ale dodával energii v každé směně.

Od neočekávaných výkonů pozdních selektorů až po kvalifikované hráče k zahájení silného draftu roku, byl srpnový šampionát čtyř národů tak dobrý, jak se očekávalo z pohledu zábavy a kvalitního hokeje.

Na konci dne byl letní hokej stále dost. Dostat se příliš daleko od této události může být nebezpečné při stanovení očekávání hráče. S tím bylo řečeno, že to byla opravdu zábavná hokejová hra, která nám dala ochutnat, než sezony po celém světě skutečně začaly.