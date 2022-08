Vědci objevili pod Západní Austrálií prastarý kus zemské kůry starý 4 miliardy let

Laser připravuje cestu k nalezení staré kůry.

Curtinova univerzita Vědci objevili důkazy o téměř čtyři miliardy let starém kousku zemské kůry pod jihozápadní Západní Austrálií pomocí laserů menších než lidský vlas k zacílení mikroskopických zrn minerálu extrahovaného z plážového písku.

Skupina Timescales of Mineral Systems na Curtin School of Earth and Planetary Sciences, vedená Ph.D. Laser byl použit k odpařování fragmentů jednotlivých zrn minerálu zirkonu a odhalil, kde byla zrna původně erodována, stejně jako geologickou historii oblasti, řekl student Maximilian Droelner. Tento nový objev pomáhá vysvětlit, jak se planeta vyvinula z neobyvatelné k podpoře života.

„Existují důkazy, že čtyři miliardy let starý kus kůry o velikosti Irska ovlivnil geologický vývoj Západní Austrálie za posledních několik miliard let a je hlavní složkou hornin vytvořených ve Washingtonu během této doby,“ říká. Pane Drollnere.

„Tento kus kůry přežil několik událostí při budování hor mezi Austrálií, Indií a Antarktidou a zdá se, že je stále přítomen v hloubce desítek kilometrů pod jihozápadním rohem Západní Austrálie. Při porovnání našich zjištění s existujícími údaji se zdá, že V mnoha oblastech po celém světě bylo pozorováno podobné načasování pro ranou tvorbu a ochranu kůry. To ukazuje na významnou změnu ve vývoji Země asi před čtyřmi miliardami let, kdy bombardování meteority ubývalo, kůra se usazovala a začal se usazovat život.“

Vedoucí výzkumu Dr Milo Parham, rovněž ze skupiny Timescales of Mineral Systems Group v rámci Curtin School of Earth and Planetary Sciences, řekl, že žádná rozsáhlá studie této oblasti nebyla předtím provedena, a výsledky ve srovnání s existujícími údaji ukázaly zajímavé . Nové poznatky.

„Zdá se, že okraj starověkého kusu kůry označuje důležité hranice kůry, které řídí, kde najít ekonomicky důležité minerály,“ řekl Dr. Parham.

„Identifikace pozůstatků starověké kůry je důležitá pro budoucnost optimálního průzkumu udržitelných zdrojů. Studium rané Země je náročné kvůli obrovskému množství času, který uplynul, ale je nesmírně důležité pro pochopení důležitosti života na Zemi a naší snaze najít ji na jiných planetách.“

Reference: „Paleolithic Steadfast Plantation in West Yelgarn Craton, Western Australia“ od Maximiliana Drollnera, Christophera L. Kirklanda, Milo Parhama, Noreen J. Evansové a Bradleyho J. MacDonalda, 17. června 2022, k dispozici zde. Terra Nova.

DOI: 10.1111 / III.12610

Pan Droelner, Dr. Parham a spoluautor výzkumu profesor Chris Kirkland jsou přidruženi k Institute for Geosciences Research (TIGeR). Curtinova vlajková loď Earth Science Research Institute byla financována Western Australian Institute of Mineral Research.