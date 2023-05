Patrice Bergeron není po skončení sezóny Bruins rozhodnutý o budoucnosti

boston – Bruins Kapitán Patrice Bergeron Řekl, že si není jistý svou budoucností v NHL po prohře v 7. zápase v prodloužení v Bostonu Floridští panteři Nedělní noc.

Bergeron, 37, je toto léto neomezeným volným hráčem. Hráči Bruins otevřeně hovořili o vyhození Bergerona a jeho zkušeného středového spoluhráče David Krejčí, také 37, ziskem Stanley Cupu. Bergeron právě dokončil svou 19. sezónu. Krejčí, rovněž volný hráč, odehrál 16 sezón.

„Bolí to. Tvrdě soutěžíte a bojujete o to celý rok, takže je to těžké,“ řekl Bergeron. „Jen si dám nějaký čas a promluvím si se svou rodinou a pak odtamtud půjdu. Právě teď je těžké něco zpracovat. Jsme šokováni a zklamáni.“

To může být podhodnocení. Bruins 2022-23 byli nejúspěšnějším týmem základní části v historii NHL a dosáhli ligových rekordů v počtu výher (65) a bodů (135) v jediné sezóně. Byli favorizováni, aby porazili Panthers, tým s divokou kartou, a v jednu chvíli drželi vedoucí 3-1. Ale Panthers se shromáždili, aby si vynutili hru 7, shromáždili se, aby zápas vyrovnali s minutou do konce pravidla, pak zakončili Bruins gólem v prodloužení o křídlo. Carter Verhaghe.

Bergeron vynechal první čtyři zápasy série. Bruins nejprve tvrdili, že trpí nemocí, která napadla jejich šatnu. Nakonec se ale jeho absence vysvětlila jako zranění. Po hře 7 Bergeron prozradil, že hrál s vyhřezlou ploténkou v zádech a řekl, že si není jistý léčbou mimo sezónu.

Panthers vyhráli všechny tři zápasy, které Bergeron odehrál v sérii, včetně výher v prodloužení v hrách 5 a 7 v Bostonu.

Po vyřazení Bostonu v neděli večer stál Bergeron se svými spoluhráči na lavičce nehybně, aby zpracoval to, co se právě stalo. Nakonec dal znamení Bruins, aby se k němu připojili na centrálním ledě a pozdravili fanoušky v TD Garden. Poté Bergeron nabruslil ke dveřím lavičky Bruins a při odchodu do šatny objal každého ze svých spoluhráčů.

Byl poslední v řadě Brad Marchand, jeho dlouholetý společník. Objali se na nyní prázdném kluzišti, zatímco fanoušci Bostonu jásali, aby uznali emotivní okamžik.

„Přátelství, které jsme si vybudovali, a vztah, který jsme byli výjimeční. Doufáme, že to není konec, ale je na něm, jak se rozhodne. Ať už bude pokračovat ve hře, nebo ne, naše pouto vydrží na celý život,“ řekl Marchand.

Křídelník Bruins řekl, že bude navždy zavázán tomu, co pro něj Bergeron udělal jako hráč i jako člověk.

„Je to prostě perfektní člověk na ledě i mimo něj. Je to neuvěřitelný vůdce, velmi submisivní, neuvěřitelný rodinný muž, skvělý otec a skvělý přítel,“ řekl Marchand. „Hodně mě to ovlivnilo. Opravdu to změnilo způsob, jakým přistupuji ke svému každodennímu životu a způsob, jakým přistupuji ke hře. Dovolil mi hrát po jeho boku po dlouhou dobu. Měli jsme s tím štěstí. Nechte ho být součástí této skupiny po dlouhou dobu. Snažil jsem se být jako on a vést tak, jak to dělal on. Budu mu navždy vděčný.“

Během své přítomnosti v médiích po seriálu, David Pasternák Na hlavě měl klobouk se jménem Craigsy. Oba hráči jsou z České republiky, kde Krecci hrál minulou sezónu, než se vrátil do Bruins s roční smlouvou. Krejčí sloužil jako Pastrňákův přítel a mentor.

„Nemohu o nich říct dost. Craigy je jeden z mých nejlepších týmových spoluhráčů a jeden z mých nejlepších přátel. Vždy za to budu vděčný,“ řekl.

Trenér Jim Montgomery chválil Bergerona celou sezónu za jeho vedení a inteligenci a pomohl Montgomerymu v jeho první sezóně v Bostonu. Když se zranil, Bergeron byl v místnosti trenérů a pomáhal s herním plánem Panthers.

„Byla to úžasná zkušenost jen kvůli jeho uvědomělosti, jeho vyspělosti, schopnosti komunikovat, schopnosti naslouchat a pak toho, jaký je skvělý hokejista,“ řekl Montgomery. „Letos jsem se od něj hodně naučil. Doufám, že se příští rok naučím ještě víc.“

Bergeron byl dotázán, zda by ho úžasný způsob, jakým skončila historická sezóna Bruins, mohl přinutit k dalšímu návratu Stanley Cupu s tímto týmem.

„Opět, teď to bolí,“ řekl. „Budu muset ustoupit a přemýšlet se svou rodinou.“