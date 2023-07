Dvě olympijská kvalifikační místa na řadě na 2. mistrovství mužů v Dublinu: Evropská hokejová unie

National Campus Sport Dublin se koná od neděle 23. července do soboty 29. července v rámci druhého mistrovství EuroHockey mužů, které oběma stranám nabízí cestu do olympijské kvalifikace v lednu příštího roku.

Hraje osm zemí ve dvou bazénech s hostitelským Irskem, který se ve skupině A střetne s Ukrajinou, Českou republikou a Portugalskem, zatímco ve skupině B soupeří Skotsko, Itálie, Švýcarsko a Turecko.

Všechny strany se do turnaje kvalifikovaly díky svým umístěním ve čtyřech kvalifikačních turnajích EuroHockey z loňského léta, kdy se v těchto turnajích umístily na druhém nebo třetím místě.

Dva nejlepší z každé skupiny postoupí do semifinále a následných zápasů o bronz a finále, dva nejlepší postoupí do skupiny C, která rozhodne o umístění mezi pátým a osmým místem.

Mnohým vysoko leží na srdci nárok na jedno ze dvou potenciálních míst v kvalifikaci na olympiádu. Ty by patřily dvěma nejlepším vítězům mimo Skotska. Je to proto, že v olympijském kontextu je Skotsko pod patronací Velké Británie. Pokud se Skotsko dostane do finále, třetí místo dostane vstupenku do kvalifikace.

Níže si můžete přečíst úplný náhled každého jednotlivého týmu!

Dublinská událost odstartuje měsíc kontinentálního mezinárodního hokeje na kontinentální scéně. Začíná v sobotu a potrvá do 29. července, třetí turnaj mužů vypukne o den později v polských Skierniewicích.

Na straně žen začíná dění v pondělí v Záhřebu třetím turnajem a poté Praha hostí druhý turnaj od 30. července do 5. srpna.

** Všechny čtyři akce budou vysílány živě www.eurohockeytv.org. Vysílání z Dublinu bude stát 19,99 EUR za vstupenku na akci nebo 8,99 EUR za hru. **

Skupina A

Irsko (13. na světě)

Hostitelské Irsko je nejlepším týmem pro vstup do soutěže a bude se snažit tuto výhodu využít při hledání potenciálního místa v olympijské kvalifikaci.

Dvojnásobný světový brankář roku FIH David Hart se vrátil do sestavy v červnu a hrál proti Walesu při svém 1355denním mezinárodním debutu, který se datuje od října 2019 a přidává k jeho vysoce kvalitním brankářským možnostem. Jaime Carr nedávno podepsal belgického šampiona Gantoise.

Shane O’Donoghue si dal loni v létě pracovní pauzu v evropských kvalifikacích, ale v nějaké formě se vrátil v prosinci na Poháru národů FIH, kde dal pět gólů, čímž se jeho konto za Irsko zvýšilo na 113.

Ben Johnson je jediným mužem, který debutoval v hlavním šampionátu; Minulé léto vynechal kvůli zranění kolena, které si přivodil proti Rakousku, ale tentokrát dostává šanci muž z Waterfordu.

Jejich nedávná forma byla silná, vyhráli čtyři z posledních pěti zápasů: dva proti Walesu a dva proti Rakousku, oba letos v létě hrají v nejvyšší soutěži.

Ukrajina (WR: 31)

Ukrajina se po řadě těsných střetnutí v minulém desetiletí snaží poprvé proniknout do první čtyřky. Na této úrovni soutěžili v posledních šesti ročnících soutěže, třikrát skončili pátí a třikrát šestí.

Oleksandr Solomyani si v testovacích zápasech v Praze zlomil klíční kost. V hráčském kádru ho nahradí Oleksandr Djačenko, který měl původně tým řídit.

Ukrajina zatím stihla v roce 2023 odehrát pouze dva zápasy, ale utkala se s úhlavními rivaly ČR, která skončila prohrou 5:4; Proti Polsku také prohráli 3:2.

A v této sezóně zaznamenali jejich hráči určitý úspěch. 14 z jejich širšího kádru hrálo za mistra republiky OKS SHVSM Vinnitsa. Dmytro Luba vyhrál polskou ligu s KS Pomorzanin Torun; Bohdan Kovalenko se zasloužil o vítězství Post SV v Rakousku a Vitaly Kalinchuk o chorvatský titul s HAHK Mladost.

Česká republika (WR: 32)

Nový pohled na Českou republiku bude hledat budování nové identity po řadě zranění a odchodů do důchodu. Novou generaci vede Adam Uleyř, který i v letošní sezóně dovedl svůj tým TJ Plzeň Litice k velkému úspěchu v lize.

Lukáš Plochý je hvězdou s 39 góly v 67 zápasech – více než zbytek současného kádru dohromady – zatímco Ottoban Klapan se bude snažit využít to, co se naučil při hraní v Nizozemsku za Klein Zwitzerland. Patří mezi sedm hráčů do 21 let.

V přípravě na turnaj Češi třikrát prohráli v nepravidelných zápasech se Spojenými státy a jednou s Polskem, ale nakonec porazili Ukrajinu 5:4.

Trenér Miroslav Ludvik říká, že tým se i přes mírně horší výsledky formuje dobře: „Když porovnáte současný tým s týmem, který jsme měli před dvěma lety v Losadě [in Championship III]Rozhodně jsem se posunul kupředu.

„Je to stále více jako hokej, ale stále musíme pracovat na efektivitě ve střeleckém kruhu. To je něco, co v posledních letech hodně zatěžovalo náš hokej.“

„Možná je škoda, že kvůli tolika zraněním nemáme v kádru větší konkurenci. Kádr je však velmi zajímavý a můžeme se těšit na to, co nám tato mladá generace nejen nyní, ale i v budoucnu nabídne.“

Portugalsko (42 WR:)

Portugalsko startuje na druhém turnaji teprve potřetí poté, co skončilo sedmé v Lisabonu v roce 2007 a osmé v roce 2017 v Glasgow.

V jejich týmu je kvarteto hráčů, kteří zazářili na EuroHockey Club I Challenge v Zelině, získali zlatou medaili a nechybí ani trocha zkušeností z celého kontinentu. David Franco a Rodrigo Castro pomohli prosadit Gladbacher do Bundesligy.

Ostatní hráči obchodují v Anglii, Holandsku, Španělsku a Belgii. Mezi nimi bude debutovat Aidan Faury z Canterbury a Caniago Ferreira z Benficy, který se stane třetím 15letým hráčem, který přestoupí do Portugalska.

V roce 2021 skončili na třetím turnaji čtvrtí a v penaltovém rozstřelu prohráli s Tureckem bronz.

Skupina B

Skotsko (20 WR 🙂

Skotští muži se na turnaj kvalifikovali s jistotou poté, co si nedávno užili nečekaně úspěšnou třízápasovou sérii proti Walesu v Cardiffu. Skotové vyhráli poslední zápas série 4:1, po remízách 0:0 a 3:3. V zápasech se objevila řada mladých hráčů v kádru, z nichž pět – Alistair Douglas, AJ Lochren, Fraser Moran, Tommy Austin a James Drummond – si v Dublinu odbyde svůj mezinárodní debut.

Tým má tréninkovou sestavu, která dobře zná irskou krajinu. Trenér Johnny Karen byl asistentem trenéra během zlatého období Green Machine mezi lety 2013 a 2018 a pomáhají mu bývalý irský reprezentant David Hobbs a John Bissell, který pro Irsko také dříve pracoval.

„Větší tým udělal z mých prvních výběrů na velký šampionát velmi obtížnou práci,“ řekla o akci Karen. „Všichni tak tvrdě pracovali, týden co týden se tlačili, abychom z této skupiny vytěžili to nejlepší.

„Vzhledem k tomu, že pět sportovců obdrželo své první starty v Evropě, přináší to týmu nový styl, který je dokonale vyvážený se zkušenostmi hráčů jako Alan Forsyth, Lee Morton, Duncan Riddle a Tommy Alexander. Zápasy proti Walesu ukázaly, že jako nová skupina, když se dobře spojíme, je těžké nás porazit a povzbudit k tomu, abychom se posunuli vpřed.“

Turnaj bude pro skotskou hokejovou rodinu dojemný jako první událost týmu od smrti otce Alana Derricka, dlouholetého trenéra týmu a tehdejšího vysoce výkonného manažera. Alan je hvězdou týmu s 90 góly ve 206 zápasech mezi Skotskem a GB.

Itálie (WR: 26)

Itálie poprvé od zavedení této soutěže druhé úrovně usiluje o průlom a umístění v první čtyřce v příští soutěži.

V Championship II jsou pátí v letech 2005, 2019 a 2021, ale vstupují do soutěže ve skvělé formě. Nedávno porazili Švýcarsko dvakrát stejně dobře jako USA a odsunuli na první místo i Rakousko s prohrou 3:1.

Tým trénuje Gilles van Hestern, další hráč, který zná Dublin poměrně dobře, protože trénoval jak Genesis, tak Dublin University a také Leinster Ladies U21s. Trénoval také Irska Connora Impeyho na SCHC v Nizozemsku.

Jeho tým pochází z různých klubů, z nichž osm má sídlo v Itálii, šest v Belgii, tři ve Španělsku a jeden v Nizozemsku. Nejzkušenějším z nich je Thomas Keenan, který hraje za San Sebastian ve Španělsku a bude se starat o tým; V 70 mezistátních zápasech má na kontě 29 gólů.

Dalším, na kterého je třeba dávat pozor, je François Sieur, který bude v příští sezóně hrát za Uri v belgické lize. Manuel Mundo skóroval třikrát v posledních čtyřech mezistátních zápasech.

Švýcarsko (WR: 36)

Švýcarsko se bude snažit stavět na řadě pozitivních výkonů z poslední doby, aby inspirovalo své outdoorové kredity

Švýcarsko v poslední době oslňuje krátkými formami hry. V prosinci dosáhli halového evropského zápasu o bronz v Hamburku, když skončili čtvrtí na předváděcí akci Hockey5s v Lausanne. Lednové stříbro do 21 let přidalo na náladě.

Osm z týmu získalo v této sezóně zkušenosti z Euro Hockey League s Rotweiss Wettingen díky oslnivým schopnostem Jonase Winklera, který dal jeden z gólů KO16 loni v říjnu.

Boris Stomps byl hlavním hráčem posledních přípravných zápasů sezóny, letos v létě skóroval třikrát v zápasech. Hraje v holandské Hoofdklasse a letos v létě se přestěhoval z Klein Zwitserland do HGC. V panelu ho doplnil jeho mladší bratr Lars, který byl klíčovou postavou halového týmu do 21 let a v lednu bral stříbro v Nymburce.

Mezi čtyřmi hvězdami, které hrají německé ligy, jsou další dvě hvězdy do 21 let, Loris Granchamp a Yannick Haug. Přípravné zápasy byly smíšené se dvěma porážkami s Itálií a také prohrou a remízou proti České republice.

Türkiye (WR: 39)

Türkiye bude hrát v EuroHockey Championship II poprvé po svém debutu v mužských soutěžích v roce 2013. Od té doby se pomalu šplhali vzhůru pořadím v Championship III, začínali na 7. místě a dosáhli svého nejlepšího umístění v roce 2021 v Lousadě.

To zahrnovalo výhru nad Maltou, remízu s Běloruskem a výhru v penaltovém rozstřelu nad Portugalskem. Jejich problémem je však od té doby nedostatek mezinárodních zápasů ve srovnání s jejich soupeři.

V roce 2023 ještě nehráli mezistátní zápas, zatímco v roce 2022 odehráli pouze tři zápasy, všechny v Calais na EuroHockey Qualifiers, protože utrpěli těžké porážky s Irskem a Francií na obou stranách výhry nad Litvou.

Klubový šampion Nizip Zeugma však po výjimečné sezóně, ve které si vybojovali i postup z EuroHockey Club Challenge II, zavedl do svého širšího kádru osm hráčů. Omar Krakus je pro ně klíčový a je kapitánem své země, zatímco Müslüm Elagöz je pro ně důležitým útočníkem.