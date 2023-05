Google předvádí budoucnost tabletových aplikací Material You [Gallery]

Po uvedení Pixel Tablet and Fold se několik vývojářských setkání na I/O 2023 zaměřilo na to, jak optimalizovat aplikace pro velké obrazovky. Na konci daného rozhovoru poskytl tým Material You malý náhled toho, co [it] měl v plánu [their] Google Apps na velké obrazovce, jako jsou tablety a skládací zařízení, v budoucnu.

náhled běhemČlánek vás řídit velké obrazovkySoustředí se na tři témata/principy z filmů „Making Material You“. Na těchto myšlenkách se „stále pracuje“ s časovým horizontem „v příštích několika letech“ a ukazují světu, kde aplikacím pro Android na tabletech a skládacích zařízeních je věnována velká pozornost a vývoj.

Expresivní

Google věří, že „velké obrazovky jsou okamžikem, který přináší odvážný výraz, který menší zařízení prostě nemohou“.

Některé příklady věcí, které můžete dělat na větší obrazovce s větším prostorem:

„Interaktivní ikony ve spodní části prstu, postavené na fyzických ikonách.“

„Rozšíření velikosti plátna umožňuje širší rozsah typografických výrazů a v kombinaci s variabilními fonty usnadňuje plynulé přechody mezi širokými a úzkými nebo tenkými až velmi tučnými písmeny a dynamicky se přizpůsobuje měnícím se rozvržením a panelům.“

Google ukázal příklad zpravodajské aplikace, která využívá knihovnu 3 článků a zobrazuje různé množství informací:

„Namísto vystředění ikon v tlačítku může jejich oddálení upozornit na konkrétní akci, jako je navigace na stránce.“

„Obrazovka s větším rozsahem výrazu – tichá, když potřebujete extra zaměření, nebo hlasitá, když chcete zvýšit hlasitost.“

Lusty

„Shape je jedním z nejikoničtějších a nejkomplexnějších aspektů vizuálního jazyka M3.“

„Animované tvary dokážou uživatelskému rozhraní přidat emoce, pobavit se a dodat dynamiku. Mohou způsobit, že produkt bude vypadat lidštěji, živěji a atraktivněji. Tvarové přechody, zejména při změně relativní velikosti součástí nebo aplikaci jedinečného tvaru, mohou změna a hierarchie uživatelského rozhraní a přilákání Efektivně přitahuje pozornost uživatele k důležitému prvku. Tvary mohou jedinečným způsobem zvýraznit odezvy uživatelského rozhraní a poskytují živý a živý pocit.“

Osobní

Třetím principem Google naznačuje „osobnější a na míru šitá“ přizpůsobitelná uživatelská rozhraní.

„Rozšiřte cíle kliknutí, jako je tento v tlačítkách pro volání, a dejte jim trochu více prostoru pro oddělení jejich funkcí, upravte podokno tak, abyste vytvořili lépe zaměřený pracovní prostor, nebo přiblížili pro intimnější konverzaci s přítelem.“

Příklad Dokumentů Google, kde můžete vidět seznam dokumentů, když je jeden otevřený, bude opravdu užitečný. Příjemnou změnou je mít toto menu přetažením prstu místo tlačítka na hamburger v levém horním rohu.

Jedním ze zajímavějších příkladů je aplikace podobná Google Keep, kde posouváte panel s vaším profilovým avatarem, vyhledáváním, poznámkou/seznamem/nákresem/novou fotkou z levého okraje dolů. (Podívejte se na úžasný přechod.)

„Flexibilní uživatelské rozhraní umožňuje uživatelům přizpůsobit si své prostředí. Zde je pohodlné umístění ovládacích prvků, kde držíte zařízení a kde píšete. A flexibilita pro uživatele při předělání uživatelského rozhraní tak, aby vyhovovalo jeho potřebám.“