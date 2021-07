News News Brief v 12:03 EDT | národní

Fauci říká, že USA se u koronavirů vydávají „špatným směrem“

Přední americký odborník na infekční nemoci v neděli uvedl, že Spojené státy se nacházejí v „zbytečné nesnázi“ eskalace případů COVID-19 poháněných neočkovanými Američany a virulentní delta variantou.

„Jdeme špatným směrem,“ řekl doktor Anthony Fauci a sám sebe označil za „velmi frustrujícího“.

Řekl, že doporučení, aby masky proti očkování byly „aktivně zvažovány“ nejvyššími vládními úředníky v oblasti veřejného zdraví. Fauci také uvedl, že posilovací dávky lze navrhnout u lidí se sníženou imunitou, kteří byli očkováni.

Fauci, který je také hlavním lékařským poradcem prezidenta Joe Bidena, řekl státu CNN v Unii, že se účastnil rozhovorů o změně pokynů pro masky.

Poznamenal, že některé místní jurisdikce s vysokou mírou infekce, jako je okres Los Angeles, již požadují, aby jednotlivci nosili masky ve vnitřních veřejných prostorách bez ohledu na stav očkování. Fauci uvedl, že tato místní pravidla jsou v souladu s doporučeními Centra pro kontrolu a prevenci nemocí, že očkovači nemusí nosit masky na veřejnosti.

Dressel získává zlato v americkém plavání Australan porazil Ledeckého

TOKYO (AFP) – Caeleb Dressel v pondělí zahájil pátrání po šesti zlatých medailích v plavání, zatímco Katie Ledecká se ocitla ve velmi neobvyklé situaci.

druhé místo.

Dressel vedl k americkému vítězství v mužské štafetě na 4 × 100 m volný způsob na olympijských hrách v Tokiu a změkčil trochu amerického bodnutí od první prohry Ledeckého na olympiádě.

Australan Ariarn Titmus – přezdívaný „The Terminator“ – se dočkal svých účtů, když ve 400. volném stylu pronásledoval Ledeckého, aby vyhrál jeden z nejočekávanějších závodů letních her.

Titmus, který v polovině závodu na osm kol zajel téměř celou délku těla, nastavil tempo dotyku za 3 minuty 56,69 sekundy. Byl to druhý nejrychlejší čas v historii.

Pelosi jmenuje 2. kritiku GOP Trumpa výboru 6. ledna

Předsedkyně Sněmovny Nancy Pelosi v neděli jmenovala druhého republikánského kritika Donalda Trumpa, zástupce Adama Kinzingera, do zvláštního výboru vyšetřujícího nepokoje v Kapitolu a slíbila, že se výbor demokratické většiny „dostane k pravdě“. Kinzinger uvedl, že „pokorně přijal“ jmenování, i když vedení jeho strany bojkotovalo vyšetřování.

Když se výbor připravoval na své první zasedání, poslouchal policisty, kteří bojovali s výtržníky, Pelosi uvedl, že je nezbytné zjistit, co se stalo 6. ledna, kdy povstalci narušili svědectví Kongresu o prezidentském vítězství Joe Bidena a proč je násilná blokáda probíhá. Řekla, že tato mise musí být prováděna dvojstranně, aby bylo zajištěno, „aby se takový útok již neopakoval“.

Ve svém prohlášení uvedla, že Kinsinger, republikán z Illinois, přinese „velký patriotismus do poslání komise: zjišťovat fakta a chránit naši demokracii“.

Připojuje se k představitelce Liz Cheneyové z Wyomingu jako republikánské komisi, kterou si zvolil vůdce opoziční strany. Kenzinger a Cheney byli mezi 10 domácími republikány, kteří hlasovali pro Trumpovo druhé obžaloby. Jsou jedinými republikány, kteří minulý měsíc hlasovali pro vytvoření zvláštního výboru.

„Po měsíce se množily lži a konspirační teorie, které ohrožovaly naši autonomii,“ uvedl Kinzinger ve svém prohlášení. „Už měsíce tvrdím, že si americký lid zaslouží transparentnost a pravdu o tom, jak a proč se objevily tisíce, které zaútočily na naši demokracii.“

Největší požár v Kalifornii hoří domy, protože na Západě zuří požáry

INDIAN FALLS, CA (AP) – Největší požár v Kalifornii se spojil s menším a zničil domy v odlehlých oblastech s omezeným přístupem hasičů, protože mnoho dalších požárů získalo sílu a ohrožovalo majetek po celých západních Spojených státech.

Mohutný požár Dixie, který začal 14. července, již zničil více než tucet domů a dalších staveb, když se spojil s Fly Fire a v sobotu po setmění prorazil malou komunitu Indian Falls v severní Kalifornii.

Aktualizovaný odhad škod nebyl v neděli k dispozici, ačkoli představitelé hasičů uvedli, že oheň spálil téměř 298 čtverečních mil (772 kilometrů čtverečních) dřeva a větviček v okresech Plumas a Bute. Bylo to 21% obsažené.

Hasiči s ručním nářadím byli nuceni procházet drsným terénem, ​​kde motory nemohou chodit, uvedl Rick Carhart, mluvčí kalifornského ministerstva lesnictví a požární ochrany.

„Hořelo ve velmi strmých kaňonech, na místech, kde je téměř nemožné, aby se tam lidé dostali nohou na zem,“ řekl. „Bude to dlouhá cesta.“

Francouzský parlament schvaluje vstup do restaurace pro pravidla COVID a vakcíny

Francouzský parlament brzy v pondělí schválil zákon, který vyžaduje povolení specifická pro viry pro všechny restaurace a domácí cestování a nařizuje očkování všech zdravotnických pracovníků.

Obě akce vedly k protestům a politickému napětí. Prezident Emmanuel Macron a jeho vláda tvrdí, že jsou nezbytné k ochraně zranitelných obyvatel a nemocnic, protože se infekce zotavují a zabraňují novým uzávěrům.

Zákon vyžaduje, aby všichni zdravotničtí pracovníci začali očkovat do 15. září, nebo aby bylo pozastaveno riziko. Vyžaduje také „zdravotní průkaz“ pro vstup do všech restaurací, vlaků, letadel a na některá další veřejná místa. Zpočátku se vztahuje na všechny dospělé, ale od 30. září bude platit pro všechny 12leté nebo starší.

K získání průkazu musí mít lidé důkaz, že byli plně očkováni, nedávno testováni negativně nebo se nedávno zotavili z viru. Papírové nebo digitální dokumenty budou přijaty. Zákon stanoví, že nařízení vlády stanoví, jak bude naloženo s očkovacími dokumenty z jiných zemí.

Návrh zákona byl odhalen jen před šesti dny. Zákonodárci celou noc a víkend pracovali na kompromisní verzi, kterou v neděli v noci schválil Senát a po půlnoci ji schválilo Národní shromáždění. Pravidla mohou platit do 15. listopadu v závislosti na stavu viru.

Poslední olympiáda: Osaka ve třetím kole tenisového turnaje

Tokio (AFP) – Poslední olympijské hry v Tokiu, které se po ročním zpoždění kvůli pandemii koronavirů konají pod přísnými omezeními:

Naomi Osaka se kvalifikovala do třetího kola tokijských tenisových mistrovství.

Hvězda hostitelské země zintenzivnila svou hru, když potřebovala výhru 6: 3 6: 2 nad 49. osádkou Viktorií Gollbecovou ze Švýcarska, aby se na Ariac Tennis Court dostala do posledních 16.

Druhá osaka Osaka se na druhém místě setká s finalistkou French Open 2019 Markétou Vondrosovou nebo Rumunkou Mihaelou Buzarnescu.

Senátoři se snaží překonat nedávné překážky v dohodě o infrastruktuře

Washington (AFP) – Hlavní republikánský vyjednavač skupiny v neděli uvedl, že zákonodárci závodící o uzavření bipartisanské dohody o infrastruktuře začátkem příštího týdne čelí zásadní překážce ohledně toho, kolik peněz by mělo jít do veřejné dopravy.

Jak diskuse pokračovaly o víkendu, senátor z Ohia Rob Portman uvedl, že obě strany jsou na dohodě „asi 90% z cesty“.

„Máme jeden nevyřešený problém a nedostáváme na něj hodně zpětné vazby od demokratů,“ řekl. “Jde o hromadnou dopravu. Naše tranzitní číslo je velmi velkorysé.”

Předseda většinové vlády v Senátu Chuck Schumer, demokrat z New Yorku, uvedl, že chce před odchodem ze Senátu do srpnového volna přijmout bipartisanský balíček a doprovodný plán rozpočtu ve výši 3,5 bilionu dolarů. Minulý týden zahájil procesní hlasování, aby zahájil debatu o celkovém rámci, ale všech 50 senátorů hlasovalo proti, přičemž uvedlo, že je třeba vidět všechny podrobnosti plánu.

Demokraté chtějí vidět více peněz v dohodě o infrastruktuře téměř 1 bilion $ směřující k podpoře veřejné dopravy, která zahrnuje metro, tramvaj a autobusy, v souladu s původním návrhem infrastruktury prezidenta Joe Bidena.

Robert Moses, aktivista za občanská práva v 60. letech, zemřel

Zemřel Robert Paris Moses, aktivista za občanská práva, který byl zastřelen, zbit a uvězněn, zatímco v šedesátých letech vedl kampaně registrace černých voličů na americkém jihu, a později pomohl zlepšit vzdělávání menšin v matematice. Bylo mu 86 let.

Mojžíš, o kterém se všeobecně hovořilo jako o Bobovi, pracoval na desegregaci jako terénní ředitel Mississippi pro Koordinační výbor nenásilného studenta během hnutí za občanská práva a byl klíčový ve „Létě svobody“ z roku 1964, kdy stovky studentů odcházely na jih kvůli registraci voličů.

Mojžíš zahájil svoji „kapitolu dvě v dílech o občanských právech“ založením projektu Algebra v roce 1982 díky MacArthur Fellowship. Projekt zahrnoval učební plán vyvinutý Mojžíšem, aby pomohl studentům uspět v matematice.

Ben Moynihan, provozní ředitel projektu Algebra, uvedl, že Mojžíšova manželka, Dr. Janet Mosesová, mu řekla, že její manžel zemřel v neděli ráno v Hollywoodu na Floridě. Nebyly poskytnuty žádné informace o příčinách smrti.

Bývalý prezident Barack Obama na Twitteru uvedl: „Bob Mojžíš byl můj hrdina. Jeho klidná důvěra pomohla formovat Hnutí za občanská práva a inspirovala generace mladých lidí, kteří se chtěli změnit.“

Kvůli spadu z pandemie vzrostlo po celých Spojených státech domácí vzdělávání

Ačkoli pandemie narušila rodinný život v celých Spojených státech od jejího propuknutí na jaře roku 2020, někteří rodiče jsou vděční za jeden výsledek: Nyní se rozhodují pro domácí vzdělávání svých dětí, i když školy plánují pokračovat ve výuce osobně.

Specifické příčiny se velmi liší. Některé rodiny, které hovořily s Associated Press, měly děti se speciálními vzdělávacími potřebami; Jiní se řídí náboženskými osnovami nebo tvrdí, že jejich místní školy mají nedostatky. Společný jmenovatel: vyzkoušeli domácí vzdělávání na základě toho, co považovali za dočasné, a shledali, že je to pro jejich děti užitečné.

“Toto je jedna ze stříbrných výstelek pandemie – nemyslím si, že bychom se rozhodli pro domácí vzdělávání,” řekla Danielle King of Randolph ve Vermontu, jehož sedmiletá dcera Zoe s touto odolnou holčičkou prospívala. Jedna instrukce. Její osnovy zahrnovaly literaturu, anatomii a dokonce i archeologii, osvěženou zámořskými výlety za hledáním fosilií.

Toto zvýšení potvrdilo americké středisko pro sčítání lidu, které v březnu oznámilo, že míra rodin s domácím vzděláváním dětí vzrostla do září 2020 na 11%, což je více než dvojnásobek z 5,4% jen před šesti měsíci.

Největší skok zažily černé rodiny. Míra domácího vzdělávání se zvýšila z 3,3% na jaře roku 2020 na 16,1% na podzim.

Pouze Tokio se může odhlásit z těchto her? Ne každý s tím souhlasí

Tokio (AFP) – Organizace olympijských her během nejhorší pandemie za poslední století? Existuje rozšířené vnímání, že by se to nemohlo stát na lepším místě než Japonsko.

Hostitelská země, aktivní a otevřená demokracie s hlubokými kapsami, je známá svou neúnavnou implementací mega projektů nabitých detaily, technologickým pokrokem, budováním konsensu a infrastrukturou světové úrovně. To vše, přinejmenším na papíře, vyvolává silný dojem, že Japonsko je jedním z mála míst na světě, které dokonce mohou uvažovat o chůzi po laně, kterou představují tokijské hry.

Někteří v Japonsku to nekupují.

“Žádná země by na začátku pandemie neměla pořádat olympijské hry. Pokud by to bylo absolutně nutné, je pravděpodobné, že autoritativnější a nejmodernější Čína nebo Singapur by dokázaly COVID ovládat,” řekl Koichi Nakano, profesor politiky Sophie University v Tokiu. Lepší “.

Byrokratická, technologická, logistická a politická zkreslení nutná k uskutečnění tohoto bezprecedentního činu – vysoce komplexní a hluboce zkoumaná podívaná v období globálních otřesů, smrti a utrpení – již vrhla na zemi nevítané světlo.