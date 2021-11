Přestávka (AB) – Český prezident Miloš Zeman byl ve čtvrtek pozdě večer znovu přijat do nemocnice poté, co byl pozitivně testován na COVID-19, jen několik hodin poté, co byl propuštěn po více než měsíci léčby z blíže nespecifikované nemoci.

Prezidentská kancelář uvedla, že Jeman byl prohledán krátce po poledni v jeho oficiálním sídle v Lani západně od Prahy. Jeho oficiální plán byl odložen a není jasné, zda se Zaman ujme funkce nového premiéra země, jak bylo naplánováno v pátek – proces, který se již zpozdil kvůli jeho předchozí hospitalizaci.