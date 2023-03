USA zvýší požadavky na testování Covid pro cestovatele z Číny

Představitelé veřejného zdraví se také obávali, že rychlé šíření viru v Číně by mohlo vytvořit příležitosti pro evoluci a vytvořit nové varianty, které by se pak rozšířily do dalších částí světa. Zdroj uvedl, že američtí úředníci od té doby shromáždili lepší informace o nárůstu a proměnných cirkulujících v Číně.

Někteří experti zpochybňují účinnost požadavků na testování, protože virus v té době již v některých částech Spojených států prudce stoupal, pobídnut variantou Omicron, která se šířila rychleji než varianty viru pocházející z Číny. Spojené státy konečně měly relativně mírnou zimu pro případy COVID.

Čína odsoudila Spojené státy a další země za zavedení restrikcí a obvinila je z politizace pandemie koronaviru. Odvolání požadavku na testování přichází v době zvýšeného napětí mezi Spojenými státy a Čínou poté, co ministerstvo energetiky dospělo k závěru, i když s nízkou důvěrou a v rozporu s některými dalšími federálními agenturami, že pandemii koronaviru pravděpodobně způsobil náhodný únik z laboratoře.