Dr. John Wilhelm byl pozván Team Austria a Czech Skeleton Team k poskytování sportovních chiropraktických služeb na akcích IBSF North American World Cup. – ZEX…

Bozeman, MT, 29. dubna 2023, drát zex pr, k dispozici zde. Dr. Wilhelm byl nedávno poctěn pozváním k poskytování sportovních chiropraktických služeb na akcích Světového poháru IBSF Skeleton World Cup v Severní Americe od Team Austria a Team Czech Skeleton.

Dr. Wilhelm má rozsáhlé zkušenosti s péčí o elitní sportovní chiropraktiky ve světě sportu a získal si toto povolání. Během tohoto úkolu poskytoval chiropraktickou péči čtyřem hráčům národního týmu na mezinárodních soutěžích Světového poháru IBSF v Park City v Utahu a Lake Placid v New Yorku. Je to již potřetí, co Dr. Wilhelm poskytuje chiropraktickou péči rakouskému týmu kostlivých sportovců, a je důkazem jeho příkladné práce.

Dr. Wilhelmovo vzdělání ve sportovní medicíně a specializace na sportovní chiropraktickou péči výrazně přispěly k jeho úspěchu. Je držitelem titulu Master of Science ve sportu a je uznávaným chiropraktickým sportovním lékařem (CCSP). Dále je členem Americké chiropraktické asociace, Americké chiropraktické rady sportovních lékařů, Sportovní rady ACA, Mezinárodní sportovní chiropraktické konfederace – FICS a Montanské chiropraktické asociace. Je také přidruženým lékařem na Montana State University Athletics a spolupracoval s gymnastikou USA, americkou atletickou dráhou, atlety, týmy a mezinárodními federacemi.

Dr. Wilhelmovi odborné znalosti ve sportovní medicíně a chiropraxi mu umožňují přesně určit primární zdroj muskuloskeletální slabosti a poskytnout sportovcům a pacientům nejúčinnější metody fyzikální medicíny. Používá manuální terapie, jako je manipulace a mobilizace páteře, baňková terapie, řízená terapie PEMF, terapie rázovými vlnami a dynamická páska. Dr. Wilhelm navíc absolvoval školení v oblasti managementu končetin, terapie suchou jehlou, pokročilé techniky IASTM, fasciální manipulace, rehabilitačních metod FAKTR, selektivního hodnocení funkčních pohybů (SFMA), dynamické neuromuskulární stabilizace (DNS), poranění a pokročilého certifikátu v Poranění páteře.

Vynikající práce Dr. Wilhelma v oblasti sportovní chiropraktické péče byla oceněna, když byl sportovní radou ACA jmenován americkým sportovním chiropraktikem roku 2018. Sloužil také v lékařském týmu týmu USA USOPC pro zimní olympijské hry 2018 v Pchjongčchangu a jako součást lékařského týmu pro GB ve Velké Británii pro zimní olympijské hry 2022 v Pekingu v Číně.

Oba do Montana Sports Chiropraktici. Nedávné úspěchy Dr. Wilhelma pokračují. V posledních měsících byl pozván k práci na Světových hrách v Birminghamu v Alabamě a na akce v Turecku, Švýcarsku, Španělsku, Rakousku a dalších. Dr. Wilhelm je díky své sportovní medicíně a chiropraktické zkušenosti cenným přínosem pro Team Austria a Czech Skeleton Team na akcích IBSF North American Skeleton World Cup.

Pro více informací a obchodní dotazy prosím kontaktujte: