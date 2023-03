Tsitsipas je vyřazen Indian Wells ve druhém kole

Naděje Stefanose Tsitsipase na získání titulu světové jedničky v Indian Wells skončily páteční prohrou ve druhém kole 7-6 (0), 4-6, 7-6 (5) s Australanem Jordanem Thompsonem.

Druhý nasazený Tsitsipas ve středu novinářům řekl, že neočekával, že bude hrát hluboký turnaj kvůli onemocnění ramene a nebylo jasné, jak dlouho byl v tanku poté, co byl vyřazen v tie-breaku v prvním setu.

Řecká hráčka se ale ve druhé půli bránila a před tiebreakem třetí sady povzbudila publikum.

Ale přehnaně agresivní hra, včetně forhendu, který narážel na metu, který minul čáru o nejmenší okraj, byla překážkou.

Radující se Thompson vystřelil míč vysoko do vzduchu na oslavu poté, co zaznamenal své první vítězství nad Tsitsipasem ve třech zápasech kariéry a druhé nad hráčem z top 10.

„Zápas je těžký,“ řekl Thompson novinářům.

„Míč byl právě mimo a byla to úleva, že ano. Byl to skvělý pocit. Bylo to vidět na mé tváři na konci zápasu. Přemohla mě radost.“

Nouri postupuje

Předtím porazil Brita Camerona Norrieho z Tung Lin Wu z Tchaj-wanu 6-2, 6-4.

Nuri, šampion WWE z roku 2021, na své cestě k vítězství čtyřikrát zlomil a příště se utká s Italem Matteem Berrettinim nebo Japoncem Taro Danielem, který hraje později v pátek.

„Mnoho dobrých vzpomínek na Indian Wells,“ řekl Nouri. „Je dobře, že ses dostal do třetího kola.“

Desátý nasazený má za sebou skvělý začátek roku, minulý měsíc porazil světovou dvojku Carlose Alcaraze ve finále Rio Open a získal pátý titul ve dvouhře.

Nouriho vítězství přichází den poté, co nenasazení Britové Andy Murray a Emma Raducanová dosáhli kurážného vítězství do druhého kola ATP/WTA 1000 v poušti jižní Kalifornie.

Nuri se utká s kvalifikantem Taro Danielem poté, co ve večerní části porazil japonského hráče, aby porazil 20. nasazeného Itala Mattea Berrettiniho 7-6 (5) 0-6 6-3.

Forhendový úder 1-2 Nora Caspera Ruuda se pro Diega Schwartzmana ukázal jako příliš, protože třetí nasazený vedl 6-2 6-3 nad hráčem, který ho v minulosti trápil.

„Všechno šlo podle mých představ,“ řekl Ruud, který má proti Argentinci čtyři výhry a pět proher.

„Zpočátku se mi v cestě objevilo několik výstřelů ze sítě a drátů, takže jsem měl pocit, že dnes je možná můj den.“

Rusové Daniil Medveděv a Andrey Rublev a Američanka Frances Tiafoeová postoupili do třetího kola po setech, včetně vítězství ve večerní části.

Sabalenka zabíjí

Na straně žen potřebovala druhá nasazená Aryna Sabalenka jen něco málo přes hodinu, aby porazila Ruskou Evgenii Rudinovou 6:2, 6:0, když se šampionka Australian Open letos zlepšila na 14:1.

„Jsem šťastný, že jsem vyhrál tento zápas ve dvou setech bez přílišného utrpení,“ řekl Sabalenka novinářům.

Příště se utká s bělorusko-ukrajinskou hráčkou Lesja Tsurenko. Hráči Běloruska a Ruska opět hrají na turnaji pod neutrálními vlajkami kvůli ruské invazi na Ukrajinu.

„Bude to zajímavý zápas,“ řekl Sabalenka. „Je to skvělá hráčka a bude to velký boj.“

Švýcarka Jill Teichmannová porazila partnerku ve čtyřhře a krajanku Belindu Bencicovou 3-6 6-3 6-3 v den 26. narozenin olympijské vítězky z Tokia a poprvé se dostala do třetího kola.

Americká třetí nasazená Jessica Pegula se vrátila, aby porazila Italku Camilu Giorgiovou 3-6 6-1 6-2 pod osvětlením centrálního kurtu a připravila střet ve třetím kole s Ruskou Anastasií Potapovovou.

V dalších zápasech porazila Ukrajinka Lesya Tsurenko Chorvatku Donnu Vekic 2-6, 6-2, 6-2, Lotyška Jelena Ostapenko porazila Alexandru Sasnovich 7-5, 3-6, 6-2 a Češka Barbora Krejková porazila Ukrajinku Dayanu Yastremskou 6 -1, 6 -2.