PS Plus Essential Hry pro PS5 a PS4 oznámené na červenec 2022

července 2022 Hry PS Plus Bylo to oficiálně oznámeno a opět byl okamžitě odhalen nejnovější únik. jako obvykle, PS Plus Basic Předplatitelé získají tři hry na PS5 a PS4.

Sestava pro červenec 2022 je následující:

Crash Bandicoot 4 je pravděpodobně největší obchod pro většinu předplatitelů. Je to náročné, ale zábavné klasické dobrodružství a je k dispozici na PS5 i PS4.

Mezitím, ostrý hororový titul Medan je slušná hloupost – zvláště s přítelem nebo dvěma – ale je třeba poznamenat. PS Plus Extra Předplatitelé už k tomu mají přístup, takže tam je trochu crossover.

Konečně, Arcadegeddon je nové vydání. Jedná se o multiplayerovou střílečku, která získala poměrně pozitivní recenze a rozhodně má poutavý umělecký styl. Jeho zahrnutí do PS Plus by mělo zajistit, že si ho během období spuštění zahraje mnoho lidí.

Tyto tři hry budou k dispozici ke stažení od 5. července – příští úterý. Do té doby se můžete podívat na náš úplný seznam Všechny hry PS Plusnebo možná náš seznam Nejlepší hry pro PS Plus Pokud potřebujete pomoc při rozhodování, co hrát.

Očekávali PS Plus Extra A PS Plus Premium Aktualizace někdy v červenci. Všechno, co teď víme, je to zbloudilý Přichází do Extra při spuštění, 19. července.

Co si myslíte o hrách PS Plus v červenci 2022? Dejte nám své nejlepší „Wow!“ V sekci komentářů níže.