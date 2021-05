Sandvine uzavírá od společnosti O2 Czech Republic smlouvu na několik let za několik milionů dolarů na nasazení řešení Active Network Intelligence v cloudu

San Jose, Kalifornie.A 30. listopadu 2020 / PRNewswire / – Sandvine, přední poskytovatel řešení pro síťovou inteligenci, oznámila, že prostřednictvím místního partnera ComSource sro od společnosti O2 zajistila víceletou smlouvu v řádu milionů dolarů Česká republika (O2), největšího poskytovatele integrovaných telekomunikačních služeb v České republice. Cílem nasazení je přidat nové případy použití Sandvine, aby získali viditelnost a zajistili QoE (Quality of Experience) pro své uživatele napříč různými typy přístupu k síti.

„O2 poskytuje mobilní a pevné telefonní služby, datová centra, video a IPTV služby milionům předplatitelů,“ uvedl. Jacob Futava, Network manager ve společnosti O2 Česká republika. „Naše požadavky byly na řešení, které by mohlo přinést hodnotu napříč všemi našimi sítěmi a zajistit, že poskytujeme vynikající služby na vysoké úrovni kvality, a viditelnost, kterou poskytuje Sandvine Active Network Intelligence, nemá obdoby.“

„Přidružení operátoři jako O2 potřebují nejlepší samostatná řešení ve své třídě, aby poskytovali konzistentní služby a viditelnost předplatitelům bez ohledu na jejich přístupovou síť,“ uvedl. Lynn CantorSandvine, prezident a generální ředitel společnosti Sandvine. „Jednou ze silných stránek ActiveLogic s publikováním v cloudu je, že umožňuje snadné poskytování všech typů síťového přístupu ze sdíleného prostředí s případem plného použití v každé přístupové síti pro předplatitelské služby.“

O2 Česká republika Je to dlouholetý zákazník společnosti Sandvine a nyní se stěhuje do portfolia s velkým množstvím případů použití a inovací integrované cloudové infrastruktury. O2 nasadí celou sadu Active Network Intelligence v prostředí Cloud OpenStack a zahájí nasazení případů použití s ​​několika případy použití pro analýzu a optimalizaci sítě, které odpovídají stávajícímu nasazení Sandvine. Jakmile bude v provozu, zveřejní nové případy použití se Sandvine, z nichž některé nahradí stávající dodavatele v jejich síti, aby se dosáhlo úspory nákladů při konsolidaci, a některé jsou jedinečné pro Sandvine a nové v zavádění sítě O2. Sandvine poskytne přidanou hodnotu služby, které pomohou společnosti O2 získat zákazníky. Obnovit na základě informací o síti zveřejněných na portálu ANI a obsluhovaných službami ActiveLogic Data Level a Maestro Control Plane Solutions.

Sandvine ActiveLogic je základem pro všechna řešení ANI. Technologie ActiveLogic, navržená pro vynikající výkon, umožňuje operátorům úspěšně přecházet do cloudu bez ohledu na to, v jaké fázi cesty se nacházejí, aniž by došlo ke snížení výkonu nebo zbytečnému zvýšení celkových nákladů na vlastnictví (TCO). Nasazením ActiveLogic mohou operátoři dramaticky zlepšit efektivitu správy síťových zdrojů a se ziskem řešit další vlnu internetu – OTT 2.0 – s řadou případů použití automatizace založených na analytice.

O společnosti O2 Česká republika

O2 je největším poskytovatelem telekomunikačních služeb na českém trhu. V současné době poskytuje služby prostřednictvím téměř osmi milionů mobilních a pevných linek, což z něj činí jednoho z předních poskytovatelů plně konvergovaných služeb v Evropě. O2 přináší zákazníkům mobilních telefonů to nejnovější z HSPA, LTE a 5G. Značka O2 neznamená jen komunikaci se zákazníky. O2 je schopna uspokojit i ty nejnáročnější zákazníky v oblasti informačních a komunikačních technologií a poskytovat bydlení, hosting a cloudové služby v datových centrech o celkové ploše 7 300 metrů čtverečních. Tato datová centra byla první v roce Česká republika A Střední Evropa Získat certifikaci TIER III. Se službou O2 TV je O2 také největším operátorem IPTV v EU Česká republika.

O společnosti SANDVINE

Sandvine pomáhá organizacím provozovat a využívat špičkové sítě s technologií Active Network Intelligence Analytics a automatizace Zlepšit Chování sítě v reálném čase. Další informace najdete na http://www.sandvine.com Nebo sledujte Sandvine Sandvine Twitter.

