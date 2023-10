Úředník ministerstva zahraničí Josh Paul rezignuje kvůli zbraním do Izraele

pan Paul, jehož rezignace byla Již dříve informoval HuffPostŘekl, že viděl, jak vláda USA schvaluje četné prodeje nebo dodávky materiálu do jiných zemí Blízkého východu, i když se domníval, že federální zákony by jim měly zabránit v postupu.

„Se všemi těmito věcmi je tu okamžik, kdy můžete říct: ‚Dobře, dobře, víte, je to mimo mě, ale vím, že Kongres se proti tomu postaví,'“ řekl vydáním usnesení o pozastavení přestupní nebo dotazní úředníci. Na slyšení v Kapitolu. „Ale v tomto případě neexistuje žádná významná potenciální odezva z Kongresu, neexistuje žádný jiný mechanismus dohledu, neexistuje žádné jiné fórum pro diskusi, a to je součástí toho, co bylo součástí rozhodovacího procesu.“

Pan Paul řekl, že pokračovat v poskytování Izraele toho, co popsal jako carte blanche k zabití generace nepřátel, jen aby vytvořil novou generaci, nakonec neslouží zájmům Spojených států.

Dodal: „To, k čemu to vede, je touha zavést bezpečnost za každou cenu, včetně nákladů pro palestinské civilní obyvatelstvo.“ „To nakonec nevede k bezpečnosti.“

„Myslím, že tato administrativa ví lépe a rozumí některým složitostem, ale do politických rozhodnutí, která jsou přijímána, vnesla jen velmi málo z těchto nuancí.“