Predators zahájí sezónu 2022 v České republice

NASHVILLE, Tenn. (WSMV) – Nashville Predators zahájí svou 25. sezónu v 2022 NHL Global Series v Praze v České republice, kde se 7. a 8. října utkají se San Jose Sharks.

Bylo to teprve podruhé v historii franšízy, kdy tým soutěžil v mezinárodní hře o zahájení pravidelné sezóny. Predators hráli s Pittsburghem, aby otevřeli sezónu 2000-01 v Japonsku.

Predators zahájí svůj American Regional doma čtvrtý rok v řadě proti Dallas Stars, první ze série doma a doma s jejich rivaly ze Střední divize za tři dny.

Nashville hraje většinu svých domácích zápasů v Bridgestone Areně v úterý a sobotu, přičemž každý z těchto dnů se odehraje 12 zápasů. Tým hraje doma čtyřikrát v pondělí, dvakrát v pátek a jednou v neděli.

Pětizápasový úsek od 12. do 21. listopadu je nejdelší domácí tribunou sezony, hraje se proti New York Rangers, Minnesotě, New York Islanders, Tampě Bay a Arizoně.

Nejdelší cesta týmu v sezóně zahrnuje šest zápasů a trvá od 2. do 12. března. Predators pojedou na Floridu, do Chicaga, Vancouveru, Arizony, Los Angeles a Anaheimu.

Rozpis obsahuje 11 zápasů back-to-back, včetně pěti na silnici; a dva každý pro door-to-door, door-to-door a road-to-door.

Kliknutím zobrazíte plán na období 2022-2023.

Copyright 2022 WSMV. Všechna práva vyhrazena.