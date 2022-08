Nové zprávy o Xboxu by měly nadchnout fanoušky Xboxu 360

Nové fámy spojené s platformou Xbox od Microsoftu mají nadchnout ty, kteří dříve hráli hry na Xboxu 360. Microsoft se dlouhou dobu intenzivně soustředil na to, aby konzole Xbox One a Xbox Series X/S Zpětně kompatibilní S tituly z původního Xboxu a Xboxu 360. A i když je tato zpětně kompatibilní knihovna docela hluboká na platformách současné generace, Microsoft od té doby zastavil své úsilí o uvedení nových titulů do služby. Naštěstí se zdá, že tomu tak již dlouho nemusí být.

Podle hostitele XboxEra Podcast Nick Baker, která v minulosti měla přesné zasvěcené informace související s Xboxem, by Microsoft mohl plánovat poslední várku zpětně kompatibilních her, které by přinesly na platformy Xbox Series X a Xbox One. Konkrétně Baker uvedl, že tyto hry budou spojeny s Activision Blizzard a dorazí poté Akvizice vydavatele společností Microsoft. Ačkoli Baker neuvedl, které hry by se mohly připojit ke knihovně Xbox zpětně kompatibilních verzí, bylo řečeno, že vlastnictví Activision Blizzard od Microsoftu značně usnadní licencování, a proto byly na prvním místě přidány nové tituly.

Jedna skupina her, o které Baker zdůraznil, že s největší pravděpodobností nebude součástí nových dodatků kompatibilních s Xboxem, jsou ty spojené s Marvelem. Během éry Xbox 360, Activision publikoval docela dost her jako Počátek X-Men: WolverineA Spider-Man: Shattered Dimensions, A mnoho dalších věcí. Bohužel se zdá, že žádnou z těchto her nelze hrát na současných zařízeních Xbox kvůli problémům s licencí.

Na základě toho, co jsme v minulosti viděli od Microsoftu s těmito novými přírůstky do zpětně kompatibilní knihovny, to vypadá, že se do sestavy pravděpodobně připojí hry Activision z éry Xbox 360. Pokud tedy budete hrát několik her Activision na Xboxu 360, může být snadné se k těmto titulům brzy vrátit.

