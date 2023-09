Archeologové o tuto misi přicházejí kvůli poslednímu letu společnosti Virgin Galactic do vesmíru

Minulý týden Virgin Galactic dokončila další let a vyslala tři cestující a instruktora na okraj vesmíru. Na palubě VSS ale nebyli žádní živí cestující osamělost Což vyvolalo rozruch mnoha lidí. namísto, Poznámka k přehledům Archeologové po celém světě jsou naštvaní, že pasažér vynesl na palubě do vesmíru staré lidské fosílie.

Fosílie zachycené na palubě VSS osamělost Některé v ceně Australopithecus sediba, který žil přibližně před dvěma miliony let, podle odhadů výzkumníků. Druhý výkop byl z Homo nalediJde o prastarý lidský druh, který žil před 250 tisíci lety. Oba druhy objevily nedaleko Johannesburgu v Jižní Africe týmy vedené Lee Bergerem.

Ve skutečnosti to byl Berger, kdo získal povolení od South African Heritage Resources Agency (SAHRA) k vývozu fosílií, které byly vyvezeny do vesmíru. Na palubě je nesl Tim Nash, jihoafrický podnikatel a jeden ze tří cestujících na palubě osamělost.

Zobrazit video Homo naledijeden ze dvou typů starověkých lidských fosilií, které byly vzaty do vesmíru.

Transport těchto starých lidských fosilií do vesmíru byl součástí propracované propagandistické kampaně, která měla upozornit na „vědu, průzkum, původ člověka a Jižní Afriku“. zeptal se Berger mužský. Navzdory potenciální expozici, kterou to mohlo způsobit, archeologové tvrdí, že tento krok ohrozil pozůstatky a mohl vést ke ztrátě jednoho z klíčových identifikačních odkazů na A. SedibaRamenní kost, která byla vyslána do vesmíru, byla ve skutečnosti první A. Sediba Fosilie, která má být objevena, a tedy odkaz, který pomáhá při identifikaci druhu.

Samozřejmě by to byl pravděpodobně mnohem jiný příběh, kdyby plavba nebyla úspěšná, nejen kvůli ztrátám na životech, ale kvůli potenciální ztrátě historie, pokud by plavba neprobíhala hladce. Naštěstí tomu tak není.

Není to také poprvé, co jsme viděli staré fosilie transportované do vesmíru. Dříve byly fosilie dinosaurů vyvrženy ze zemské atmosféry. Archeologové se však právem rozčilují. Kdyby cesta dopadla špatně, Bones by se tu mohl ztratit navždy. S nimi se ztratila malá, ale důležitá část historie.