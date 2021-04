Tajemná vrčení zevnitř Marsu objevená přistávacím modulem NASA | Novinky z oblasti vědy a techniky

Vědci z NASA ohlásili vzrušující objev kosmické lodi Mars Insight – tajemné dunění z vnitřku planety.

Vědci se domnívají, že seismické události mohou být způsobeny náhlým uvolněním energie z vnitřku planety, ale povaha tohoto uvolnění zůstává neznámá a záhadná.

Zajímavé je, že se věří, že nové vrhy vznikly na místě na Marsu zvaném Cerberus Fusai, kde Dvěma dalšími událostmi jsou předchozí kandidáti Předpokládá se, že vznikl.

obrázek:

Klenutý nástroj nedávno objevil reptání



Ačkoli se těmto vibracím někdy říká „zemětřesení na Marsu“, nepředpokládá se, že by planeta měla podobný aktivní tektonický systém jako Země, který způsobuje zemětřesení.

Kupodivu předchozí seismické události detekované kosmickou lodí Insight kosmické agentury – což Došel na povrch planety V roce 2018 – to se stalo zhruba před rokem na Marsu, nebo před dvěma lety na Zemi, během severního léta Marsu.

Vědci předpovídali, že v této sezóně bude mít lander nejlepší šanci slyšet zemětřesení, protože větry na planetě se uklidní.

Seismometr InSight, nazývaný SEIS (Internal Structure Seismic Experiment), je tak citlivý, že musí být zakryt štítem ve tvaru kopule, aby byl chráněn před větrem a zabránil zamrznutí při používání.

Navzdory tomu, větry stále způsobovaly dostatečné vibrace, aby zakrývaly seismické signály, které hledaly, takže tým NASA se začal pokoušet izolovat citlivý kabel.

K tomu tým nasadil lopatku na konci robotického ramene InSight, aby zvlnil půdu přes štít ve tvaru kopule a umožnil jí prosakovat do kabelu.

Záměrem je umožnit půdě dostat se co nejblíže k štítu, aniž by to narušilo jeho utěsnění se zemí.

obrázek:

Vědci se učí rozlišovat mezi seismickými signály



Zakopání samotného seismického lana je jedním z cílů další fáze mise, kterou NASA nedávno prodloužila o dva roky do prosince 2022.

Ale navzdory větru, který fouká seismometr InSight, nedává moc ruku solárním panelům přistávacího plavidla, které zůstávají pokryté prachem.

Energie nyní klesá s tím, jak se Mars vzdaluje od Slunce, i když se očekává, že energetické hladiny porostou po červenci, kdy se planeta začne znovu přibližovat ke slunci.

Do té doby tým postupně vypíná nástroje InSight, aby mohli hibernaci, periodicky se probouzet, jen aby zkontrolovali jejich zdraví a poslali zprávu zpět na Zemi.

NASA uvedla, že tým doufá, že seismometr udrží v provozu měsíc nebo dva, než bude vypnut.