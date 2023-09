Výuka tenisu od Bena Sheltona

S tenisem začal vážně počítat až poté, co v sedmé třídě skončil s fotbalem. Až do pozdních studií na střední škole nebyl Američanem z vyšší třídy a neudělal to, co děti z vyšší třídy. Neopustil zemi, aby čelil vyšší soutěži. neudělal Zahrajte si některou z důležitých juniorských grandslamových akcí, které sloužily jako odrazový můstek pro mnoho profesionálů.

Shelton odešel na University of Florida, kde byl trenérem tenisu mužů Brian Shelton, který je v tenisových kruzích velmi respektován pro svůj důraz na zdokonalování hry tím, že se honí za výhrami.

Nebyl žádný velký plán, jak rychle dostat Bena do tenisových řad. Nadace se začala shromažďovat zdánlivě odnikud.

„Na něčem pracuješ, na něčem pracuješ, dál na tom pracuješ a o šest měsíců později vidíš, že to dokážeš,“ řekl mi tento týden mladší Shelton. „To se mi stalo. Zároveň si myslím, že jsem se konečně zlepšil ve svém těle, což mi pomohlo se mnohem lépe hýbat. A když se to změnilo, změnila se celá moje hra.“

Podle jeho počtu byl Shelton pátým nejlepším hráčem svého týmu na Floridě v roce 2021, ale v roce 2022 vyhrál titul NCAA ve dvouhře – anomálie v tenise, pokud vůbec něco. Poté to začal zdrsňovat na turnajích ATP Challenger, což je ekvivalent Triple-A baseballu.