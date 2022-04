Velikonoční komedie „Kdy jíme?“ Stále vkládá „zábavu“ do nefunkčního sederu

Když tým manželů Salvador Litvak a Nina Davidovič Litvak vydali svou velikonoční komedii Kdy jíme? V roce 2005 věděli, že vytvořili něco zvláštního. O sedmnáct let později film stále přitahuje stoupence, zejména v židovské komunitě.

Film vypráví o Stuckmanových, velké dysfunkční rodině, která se snaží získat velikonoční seder poté, co se patriarcha nešťastnou náhodou zblázní. Stuckmanové mají také problém vyjádřit lásku k sobě navzájem. Pod hašteřením a žertováním je mezi každým členem rodiny hluboce zakořeněná potřeba vyléčit si rány, které si za ta léta způsobili. Jsou to témata, o kterých se těžko diskutuje, ale filmu se daří tento proces vykreslit jako frašku.

„Existuje zesílené očekávání toho, jaká by měla být Sederova rodina. Všichni to hned začnou zaostávat.“ Salvador Litvak

„proč by [a family seder] být těžký „Jsou to lidé, na kterých vám záleží, jsou to lidé, kteří vás znají, ale možná ne tak dobře, jak by měli být,“ řekl Salvador novinám. „Je tam toto posílené očekávání toho, čím by Sederova rodina měla být. A všichni to hned začnou zaostávat. Nevím, jestli je to vina, frustrace nebo úzkost, ale je to v kombinaci s tím, co si všichni myslí, že by Seder měl být.“

Jako Velikonoce, „Kdy jíme?“ Plný symboliky. Rodinné jméno „Stuckman“ symbolizuje, jak zaneprázdněný každý člen rodiny řeší své problémy mezi sebou. Některé problémy mezi členy rodiny jsou riskantní a některé jsou výstřední.

Nevrlý Ira Stockman, kterého hraje Michael Lerner, nominovaný na Oscara, provozuje továrnu na výrobu vánočních ozdob a často naříká na členy své rodiny, že zinkasují jeho „peníze“. Jeho otec Arthur, kterého hraje zesnulý Jack Klugman, přežil holocaust a všude, kam jde, nosí kufřík pro případ, že by nacisté znovu povstali. Často rodině vyčítá, že se nedrží židovských tradic, a je šokován rodinou, že nenapsala celý seder v hebrejštině. Je tu také dcera Nikki (Sherry Appleby), která je sexuální terapeutkou a telefonuje u sederového stolu. Jeden z jejích sourozenců, Ethan (Max Greenfield), začal závidět po několika úžasných obchodních chybách. Udeří i svého bratrance.

Mnoho postav u stolu Stuckman Seder má mezi sebou nevyřešené zášť a zášť. Když seder začne, je jasné, že neskončí potichu.

„Když jsme se pustili do psaní filmu, zjistili jsme, že pro Stuckmany to není stejný seder jako každé dva roky,“ řekl Salvador. „Je to jedinečný Sidr v jejich rodinné historii. Když jsme se pustili do navrhování rodiny, myšlenka, která se nám opravdu líbila, byla, že na Jom Kippur jsme četli „13 rysů soucitu“. Každá postava ve filmu postrádala jednu z těchto vlastností. Usoudili jsme, že pokud by každý z nich mohl mít nějaký růst v těchto rysech, na konci dne by to Božská Přítomnost posunula vpřed. „

Film je zobrazením toho, jak se trauma přenáší z generace na generaci. Salvador a Nina to řeší opatrně s hromadou neomalených a někdy nepříjemných smíchů.

„V minulosti bylo pro lidi velmi obtížné pochopit, zda je tento film komedií nebo o potomcích holocaustu,“ řekla Nina deníku. „Cítíme, že komedie by neměla být příliš roztříštěná. Tento film vyšel před Boratem a v té době byl považován za příliš emocionální a extrémní. Myslím, že komická kultura a židovská přítomnost se zvětšily a lidé si více zvykli na hrubost.“ , ale nemyslím si, že je to šokující. [now] Jako bych šel ven.“

Nina i Salvador trvají na tom, že jejich dětské dámy nejsou jako Stuckmanové. Salvadorova babička ztratila manžela během holocaustu. Dokonce provedla Salvadorovu nemluvnou matku přes Terezínské ghetto na území dnešní České republiky. Jeho babička se nikdy znovu nevdala a dědečkova nepřítomnost byla vždy přítomna, zvláště s prázdnou židlí o Velikonocích.

Pokud existuje jedno poučení z „Kdy jíme?“ Je to důležitost existence. V celém filmu jsou slova „tady“ a „tady a teď“ použita vícekrát. Film ukazuje, jak důležité je naslouchat, nenechat se rozptylovat a čelit démonům, kteří ve vás hnisají.

Salvador a Nina jsou nadšeni, že diváci stále mohou najít radost při sledování sederu rodiny Stockmanových ve filmu Kdy jíme? Scenáristická dvojice byla nadšená z jejich dalšího filmu „Guns and Moses“.

Je to thriller o sérii zdánlivě vražd z nenávisti, takže rabín cílové komunity vyšetřuje a objeví ještě zlověstnější spiknutí. V současné době je v předprodukci. Ale do té doby plánují být na Velikonocích, aby nevypadali jako rodina Struckmannových.

Salvador, který vede Accidental Talmudist a edituje časopis „Tabulka pro pět“, nabídl tipy, jak udělat seder každému příjemnějšímu a potenciálně transformačnímu.

„Vždycky říkáme našim hostům, aby si mysleli, než přijdete do Sederu: ‚Jaký je váš faraon?“ Jaké je vaše chování, které jste zotročili a pokusili se zlomit a neuspěli? „Možná je tento rok, stejně jako nás Bůh před tisíci lety vysvobodil z otroctví, Bůh ti může dát letos sílu zbavit se svého faraona.“

„Kdy budeme jíst?“ Lze jej streamovat na Amazon Prime Video, Apple TV + a mnoha dalších prodejnách, které lze nalézt na adrese whendoweeat.com