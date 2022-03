České školy otevírají své brány tisícům ukrajinských nováčků

Skupina 15 ukrajinských dětí se představuje svým spolužákům, některé sedí vedle svých matek. Jsou různého věku a před patnácti dny seděli ve třídě v různých částech Ukrajiny. Nyní procházejí takzvaným „adaptačním kurzem“, který má pomoci překonat jazykovou bariéru.

Ministerstvo školství ve svých pokynech školám doporučuje, aby tyto děti nebyly uvrženy do hlubokého konce okamžitým zařazováním do běžných tříd, ale aby školy vytvořily malé skupinky nebo vytvořily třídu ukrajinských dětí, které budou postupně seznamovány český jazyk. Postavy a smějí se postupně usazovat. Očekává se, že někteří nastoupí do běžné třídy, jakmile začne nový školní rok. V tu chvíli projdou dostatečnými kontrolami, získají důvěru v nové prostředí a spřátelí se.

Ukrajinští uprchlíci|Foto: Josef Vostorek, ČTK

Školy nyní hledají dobrovolníky mezi ukrajinskými studenty a učiteli, kteří již v Česku žijí, nebo mezi těmi, kteří sem utekli před ruskou invazí. Ilia, mladý muž, který ze zdravotních důvodů nemohl bojovat, učil češtinu vysokoškoláky na Ukrajině. Nyní vyučuje ukrajinskou mládež v České republice.

„Nemohl jsem se připojit k obrannému úsilí, a tak jsem přišel sem. Nyní mohu pomoci těmto dětem a sloužit své zemi.“

Desítky ukrajinských studentů se dobrovolně přihlásily k pomoci a radnice v Brocku uvádí, že 35 ukrajinských žen, které před příchodem do České republiky studovaly na Ukrajině, má ústupky. V jeho prospěch nyní v otázce pomoci uprchlíkům při usazování hraje fakt, že v Česku je silná dvousettisícová ukrajinská komunita. Komunita je aktivní na sociálních sítích, vytváří stránky na pomoc nováčkům a aktivně pomáhá českým úředníkům při řešení problémů.

Jednou z nejvíce znepokojujících otázek pro některé matky, které opouštějí domov ve spěchu, je, zda jejich děti budou zapsány do školy bez jakýchkoli dokumentů souvisejících s jejich vzděláním a zda nejsou dokončeny vízové ​​​​procesy. Pražský radní pro školství Vít Šimral říká, že právo na vzdělání není základním lidským právem zakotveným v Ústavě.

„Tyto děti mohou bez dokladů navštěvovat kteroukoli školu v Praze. Týká se to všech žáků školy od 1. do 9. ročníku. Status uprchlíka je opatřen registrací, aby mohly okamžitě nastoupit do školy.

V zemi je aktuálně 100 000 ukrajinských uprchlíků a očekává se, že v nejbližších dnech dorazí mnoho dalších. Jedna z největších výzev, před kterou Česká republika stojí, je, aby ve vzdělávání svých dětí neselhali. Pomůže to nejen jim, ale také českému školství, které se dlouhodobě snaží pomáhat cizím dětem překonávat jazykové a kulturní bariéry.