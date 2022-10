tuto sezónu

Napsal Todd Kirshenbaum



Podzim je tady a já osobně jsem moc rád, že to vidím (a cítím). Většinou je skvělé se rozloučit a mizerně se všemi brouky, které mě celé léto trápí. Vím, že se vrátí, ale aspoň je dobré ospalé počasí a neobtěžuje nás hmyz. . . Krátce.

Rád vidím, jak se stromy vybarvují, ale nesnáším házení listí, které je s tou oblastí spojeno, myslím. Většinou milují svátky štěstí, které začínají na podzim. Už jsem oslavil dva velikány židovského roku, Roš ha-šanan (Nový rok) a Jom kipur (Den smíření). Následuje Halloween a po něm Den díkůvzdání. Vidíte zde vzor? Jídlo je oslavováno v každém z nich. Už jsme začali vyrábět cukroví na Halloween a brzy budeme spřádat plány na Den díkůvzdání.

Halloween mě vždycky bavil. Když jsem byl malý, bylo nejlepší dostat spoustu cukroví zdarma. Věděli jsme, kdo dostane nejlepší dezert (nikdy jsme na tom seznamu nebyli) a plánovali jsme se do toho domu dostat rychle a někdy i častěji. Už jsem psal o některých sousedech, kteří vlastní Vess Soda Pop a rozdávají plechovky popu. Každý rok jsou velmi oblíbené. Moje máma vždycky dlouho čekala, než dostane dobré cukroví z obchodu. Vždycky jsme skončili u těch sladkých dobrot zabalených v oranžových, černých nebo cirkusově-arašídových obalech (nenapadlo ji, že důvod, proč tolik těchto druhů cukroví zůstává na pultech, je ten, že je nikdo nekupuje). To je jeden z důvodů, proč dostáváme dezert brzy, protože mají dobré odrůdy a máme svačiny na dobrý měsíc před časem. Moje kostýmy většinou kulhaly a kupuji je na poslední chvíli. Máma neumí šít, takže myšlenka na domácí kostým byl prázdný.

Lidé také čtou…

Hlavním důvodem, proč miluji toto roční období, je výběr monster filmů v televizi! Nemluvím o slasherech nebo krvavých filmech, ale mluvím o klasice. Neumím si představit to nadšení, když uvidím Frankensteina nebo King Konga poprvé v divadle na velkém plátně. Vsadím se, že to bylo úžasné. Když projde Lon Chaney Jr. Když se podívám na Wolfmana, dnes neexistuje nic, co by dnes dělalo stejné srovnání. Malá drobnost…Lon Chaney Jr. představuje hraní monster z filmů Velké čtyřky. Je jediný s tímto rozlišením. Proslavil se především rolí „The Wolfman“ (role, kterou hrál ještě třikrát), ale dostal také šanci zahrát si Frankensteinovo monstrum, Mumii a hraběte Drákulu. READ Fredericksburg Symphony zavede posluchače do „evropské fantasy“ | Hudba

Existuje jeden film, který miluji během Halloweenu, protože obsahuje tři filmová monstra dohromady. Nejúspěšnější Abbott & Costello Meet Frankenstein byl ve 40. letech 20. století a až do příchodu Krotitelů duchů to byl dosud největší komedie/horor. Je to teprve podruhé, co Bella Lugosi hrála hraběte Drákulu. Boris Karlov byl požádán, aby znovu zahrál monstrum, ale řekl ne. Později se objevil v Abbott & Costello, když viděl, jak velký je Frankenstein. Tento měsíc si můžete vyzvednout všechny originály plus jejich pokračování. Rád je vidím a jak skvělé může být skutečné vzrušení.

Je tu opět česká sezóna. Těžko uvěřit, že to Češi v Yorku dělají už 17 let. Pamatuji si, když byl na radnici. Nyní je tak úspěšná, že byla přesunuta do Holthus Convention Center. Gratulujeme York Chic k další skvělé akci.

Polévka se také znovu stane sezónou, a to znamená, že Přátelé knihovny se připravují na každoroční výprodej polévky 26. listopadu. Začíná v 10:00 v knihovně a končí, když se vyprodáme, takže se ujistěte, že tam budete brzy. Přátelé knihovny a další dobrovolníci uvaří litr domácí polévky, zamrazí ji a poté přinesou do knihovny k prodeji. Veškerý výtěžek z prodeje jde na pomoc knihovně s rozšířením programů a knih. Nejlepší ze všeho je, že pro ty chladné dny Nebrasky dostanete některé z nejlepších polévek v regionu. . . To vše je vyrobeno pro vás! Lidé kupují kvarty pro ty, kteří se nemohou dostat do prodeje, ale přesto si polévku užívají. Procházíme naše knihy receptů, abychom si vybrali, jaký druh polévky připravit. Obvykle dělám polévku s nakládaným koprem, která není tak hrubá, jak to zní, a další příchuť polévky. To se letos snažím vychytat. Jedná se o skvělou sbírku pro knihovnu a součást Shop Small Saturday (další podrobnosti již brzy). Doufám, že se zastavíte a dostanete svou oblíbenou příchuť polévky. Obvykle máme na výběr alespoň 25 různých příchutí a to nejlepší ze všech jde na podporu naší fantastické knihovny. READ Talentovaný na housle Gil Shaham vyzdvihuje zahájení Waco Symphony | Hudba